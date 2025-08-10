縣道159甲線易崩路段 嘉縣分期整治

大華公路七二八連日豪雨坍方搶通後路況。（記者蔡宗勳攝）

2025/08/10 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣縣道一五九甲線大華公路遭○七二八豪雨重創，多處路段因坍方交通阻斷，縣府將向行政院公共工程委員會申請中長期分期經費，展開分期整治作業，提升道路安全性與抗災能力，降低豪雨致災風險，確保用路人通行安全。

豪雨重創 多處坍方阻斷交通

縣長翁章梁昨前往一五九甲線四十．五至四十二公里處易崩路段會勘時說，大華公路是重要交通動脈，將先完成搶通，讓民眾可通行，縣府持續監測、分期整治及安全管理，向中央爭取經費整治，強化道路安全。

請繼續往下閱讀...

縣府建設處表示，該區段上邊坡地形陡峭、地層鬆動，易形成厚層崩積物，遇豪雨滑落至道路，並沖蝕路基下方邊坡，如四十．六公里處墘仔寮橋、四十一公里處大崩塌與四十一．八公里處潛在崩塌區，遇雨均易坍方；四十一公里處於二○○九年八八風災大規模坍方，去年凱米颱風及今年○七二八豪雨也出現大坍方，為高度致災路段。

短期採「預防性封閉」與「即坍即清」

一同會勘的工程顧問公司技師高振誠說，易崩塌路段短期採取「預防性封閉」與「即坍即清」策略，中期為提升路基穩定度、擴充排土砂與排水能力，加強路基下方蝕溝治理，提升汛期道路抗災能力，長期需請中央協助進行全面性整治，降低豪雨崩坍機率。

另外，中洋排水位於台塑新港廠區外的防汛道路，因多日大雨，八月五日發生大規模坍塌，長度約一百公尺，落差最高達兩公尺，交通中斷；縣議員黃啟豪勘查後，請縣府水利處提報天然災害復建工程，爭取納入中央「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」災修工程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法