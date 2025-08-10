口湖淹水 鄉長批光電案場是「幫凶」

口湖太陽能光電案場日前豪雨淹水，目前積水現仍有五十公分，孳生蚊蟲，且成地方髒亂點。（李龍飛提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕日前連日豪雨造成雲林縣口湖鄉多處低窪處淹水，鄉長李龍飛昨日氣憤指責鄉內太陽能光電案場是「幫凶」，光電案場裝設太陽能板啟用後，平日沒管理，大雨積水成池，溢淹到鄰近民宅、農田，放晴多日積水未退，成為地方髒亂點孳生蚊蟲，光電業者擺爛的作為卻「無法可管」。縣府表示，將行文要求業者改善。

李龍飛︰沒有排水設施 業者擺爛

西南氣流帶來數日豪雨，口湖鄉多處樍水，其中口湖鄉湖頂村一處太陽光電場面積好幾公頃，因地勢低窪淹水五、六十公分，還溢淹到鄰近民宅、魚塭、畜牧場，天氣放晴好幾天，案場積水還有五十公分，一旁的民宅也還積水。

李龍飛表示，口湖鄉轄內大大小小光電案場有卅場，超過八成遇雨就積水，因沒有排水設施，要靠日照自然蒸發，長時間積水孳生蚊蟲，還有臭味，問題已有好幾年，公所行文縣政府、能源署，希望能提供廠商資料，都以個資法為由拒絕提供，只表示會轉知業者改善。

雲林縣府︰將行文要求改善

李龍飛說，只有幾家業者回覆已改善，但所提供照片卻與實地不符，也曾連絡業者到公所協調，業者有的不來，有來的則是派沒有決策權的人員到場，說會把意見帶回去參考，之後都沒有下文。

李龍飛指出，光電業者在案場設置前為求工程順利，盡可能的討好地方，完工啟用後態度卻出現大轉彎，甚至更換負責人，地方根本找不到聯絡窗口，向縣府、能源局接獲反映也說「無法可管」，鄉民對光電案場怨聲載道。

村民說，既然政府鼓勵興建太陽能設施，就應負起管理責任，不能任由光電案場擺爛。

