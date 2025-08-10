藝術喚醒重視 核三重啟投不同意

地球公民基金會董事長李根政質疑，恆春一旦發生核災，政府恐難疏散。（記者王捷攝）

2025/08/10 05:30

〔記者王捷／台南報導〕地球公民基金會董事長李根政昨天在台南「南渡策室X無有為」講座，結合書法藝術與日本福島核災紀實攝影，呼籲八月廿三日核三重啟公投踴躍投下不同意票。恆春觀光發達，若不幸發生核災，政府有能力處理嗎？冒著如福島核災的風險，永久傷害農、漁業與觀光，值得嗎？

李根政說，核電決策長期被「專家獨裁」壟斷，以專業築牆排除公眾參與，公共政策應讓全民參與，如今核電需求多來自科技巨頭，不該由少數人掌控。

針對公投題目「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後繼續運轉」，他直言，誰能保證主管機關的安全確認？這是一場耗費十一億元的巨型民調，雖難過門檻但政治效應大，若公投同意，政府將認為屏東人接受核廢料存放。

他指出，核三廠近十年事故頻傳，二○一五年冷卻水放射性物質超標、二○一六年發電機故障、二○一九與二○二一年設備異常，以及二○二五年三月冷卻水塔火警。李根政呼籲，八月廿三日出來投票，迫使政府正視能源轉型與核廢料問題，否則不管誰執政，都會認為這些髒東西理所當然能放在屏東。

