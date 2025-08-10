從王城到府城 安平參與式預算投票開跑

歷經兩場公民大會熱烈討論產出8項提案，將透過票選最具代表性的兩案實際執行。（安平區公所提供）

2025/08/10 05:30

候選8案 涵蓋音樂、走讀、彩繪等 將選出2案 可獲最高5萬元經費

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市安平區公所推動參與式預算與公民審議邁入第八年，響應府城建城三百年，以「從王城到府城：進城祝壽去」為主題，邀市民共同提案，即日起至八月十七日進行投票，將選出兩案，可獲得最高五萬元執行經費。

即日起至8月17日止 一票投兩案

安平區公所自二○一七年起推動公民審議與參與式預算，培養出具實作力的在地提案人，並成功執行多項市民提案。今年呼應府城歷史里程碑，結合在地文化與當代創意，讓市民透過參與祝賀府城城牆生日，歷經七月廿六、廿七日的兩場公民大會熱烈討論後，產出八項在地提案，將透過票選出兩案，由公所執行。以一人一票、一票投兩案方式進行。

此次「從王城到府城：進城祝壽去」公民審議社造計畫的選舉公報出爐，候選八案有在安平區歷史場域辦理主題演奏音樂會的《以音樂之名回望安平》；《Go go go．一起進入時光隧道快閃活動》邀在地歌手演唱在地民謠，讓民眾認識當地文史與宮廟特色；《大手牽小手．從王城到府城一日遊》行銷美食觀光。

就學、工作或住安平 滿16歲可投票

《來去府城彩繪》計畫讓民眾自由塗鴉繪製各自對城門的想像及記憶；《府城藝文嘉年華》，邀學生表演府城歷史話劇，結合傳統美食烹飪表演；以及《水陸雙城：從運河看台南》，邀民眾搭乘遊艇遊安平運河，從不同視角認識台南；《來王城�迌》規劃辦理多場府城歷史走讀活動；《藝啓雙城》規劃辦理布袋戲、時裝、漫才、樂器、話劇等藝文演出。

安平區長蕭泰華說，經公民大會選出的八個方案，涵蓋音樂、在地民謠、走讀、彩繪，到藝文演出及美食烹飪表演等，即日起至十七日投票，區內各里及安平圖書館設有投票站，凡設籍、就學、工作或居住於安平區且年滿十六歲市民均可投票。

「從王城到府城：進城祝壽去」公民審議社造計畫即日起至8月17日進行投票。（安平區公所提供）

