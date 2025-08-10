為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    貓公部落祖靈祭 獲頒重要民俗證書

    貓公部落年祭Ilisin no Fakong 獲文化部指定重要民俗，有盛大的娛靈歌舞，展現部落團結及向心力。（Fakong部落提供）

    貓公部落年祭Ilisin no Fakong 獲文化部指定重要民俗，有盛大的娛靈歌舞，展現部落團結及向心力。（Fakong部落提供）

    2025/08/10 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕文化部去年九月公告，將花蓮縣豐濱鄉貓公部落年度的「Ilisin no Fakong」登錄為重要民俗，惜公告時祭典已過，目前該部落正值年祭期間，五到十日盛大舉辦，文化部次長李靜慧前往部落頒授認定證書，鄉長邱福順開心表示：「與有榮焉」。

    文化部去年召開原住民族重要民俗審議會，通過「Ilisin no Fakong」登錄重要民俗，並認定重要民俗保存者為「Fakong貓公部落」，但去年公告時祭典已過，貓公部落在本月五日至十日舉辦盛大的Ilisin（年祭），李靜慧昨前往部落頒授「重要民俗」登錄認定證書，由部落頭目高金萬代表接受。

    Ilisin no Fakong是阿美族貓公部落的年度盛事，儀式包括：迎靈、娛靈、送靈等，祈求來年平安、順利及豐收，Ilisin由部落各年齡階層共同參與，部落的核心階級Mama no Kapah負責儀式的統籌、規劃與分配，反映阿美族的社會生活、文化特質與能量，也實踐族群的社會規範及人際關係。

    部落指出，Fakong部落的Ilisin保存完整儀式並遵循傳統，從傳統工藝製作祭拜祖靈的陶杯、自己釀酒的技藝，乃至向祖靈祝禱的祭詞、祭歌，無不蘊含族人對祖靈的崇敬；迎靈祭儀時，族人會在聚會所歷代頭目名木匾前，祝禱並念誦歷代頭目名字，延續部落發展歷史與記憶。

