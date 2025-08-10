高齡健康產業博覽會 創新服務齊發

高齡健康產業博覽會登場，醫學中心秀智慧照護與創新醫療成果。（記者方賓照攝）

各大醫學中心「秀肌肉」 1200攤搶「再青春」商機

〔記者邱芷柔／台北報導〕第二屆高齡健康產業博覽會八日至十日登場，主題為「再青春」，匯集三五○家機構一二○○攤，醫學中心齊聚「秀肌肉」展現創新服務，如台大醫療體系端出最新「第四代即時同步遠距照護服務」；台北榮總則推出非接觸式生理量測技術，站在鏡子前即可完成健康監測。

台大遠距照護 AI雲端感測診療

台大醫院副院長黃國晉表示，台大體系以AI、遠距醫療與個人化照護打造以人為核心的智慧健康模式，推動高齡友善環境。如台大總院的遠距照護服務，以AI雲端與生理感測技術，降低急診與住院風險。

另「AI肌少症評估軟體」可自動分析CT影像，制定個人化方案；「樂齡復健家」則利用LINE協助長者居家復健不中斷。

此外，台大癌醫中心推出AI輔助肺癌篩檢與跌倒偵測系統；新竹分院展出多語衛教平台、混合實境照護及AI社交機器人；金山分院提供到宅牙醫與行動超音波；雲林分院展示智慧室內定位系統與肌少症互動圖卡；北護分院則有AI長照需求分析與智慧鞋墊跌倒風險評估。

北榮智慧腦 量化分析情緒狀態

台北榮總則展出「智慧腦情緒檢測系統」，同步蒐集腦部訊號、心律與語言資料，量化分析情緒狀態。北榮社區復健精神科主任李正達指出，憂鬱症診斷不難，難在掌握異常程度、病情嚴重性及用藥瓶頸，AI可精準找出問題，輔助醫師判斷。

另由新創公司鉅怡智慧開發的AI影像式生理量測軟體FaceHeart Vitals，也在北榮展出。北榮健康管理中心科主任張世霖表示，民眾站在鏡子前不到一分鐘，系統即可顯示血壓、心跳、壓力指數與心律不整風險，準確率達九成，今年初在美國CES展奪下創新獎。

