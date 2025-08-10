為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    輕颱楊柳登陸機率略增 週三北宜大雨 週四換南部

    氣象署公布最新的楊柳颱風路徑潛勢圖。（取自氣象署官網）

    氣象署公布最新的楊柳颱風路徑潛勢圖。（取自氣象署官網）

    2025/08/10 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕輕度颱風楊柳逐步往西移動，中央氣象署昨晚公布最新路徑潛勢圖，其路徑再稍微往南修正，登陸機率略為增加，也預報週一、二兩天其強度會略為增強，不排除週二發布海上警報，到週三北部和宜蘭、花蓮的雨勢會最大，週四換南部降雨。

    氣象署預報員劉沛滕表示，照目前楊柳的路徑預測來看，週二會移動到琉球南方海面，但之後的路徑有很大不確定性，目前有稍微靠近台灣近海，週三下半天可能會通過台灣東北側或北部近海。依此路徑，週三北部、宜蘭、花蓮地區降雨會持續明顯，中南部、台東也會有局部降雨；週四楊柳會移動到台灣西北方海面上，就變成南部和部分東半部地區有部分降雨，其它地方是午後雷陣雨。

    但劉沛滕還指出，楊柳的路徑仍有很大的變數，週二之後，部分模式預測會往北偏多一些，且強度略為減弱，對台影響變小，但不排除其路徑南偏，如此降雨影響就會更明顯，導致週二恐發布海上颱風警報。

    劉沛滕說，今、明兩天楊柳路徑仍會持續修正，且因太平洋高壓的強度減弱很多，預計週一有較確定的路徑預測；今起到週二水氣稍增多，午後西半部、東北部及其他山區有局部短暫雷陣雨，西半部及其他山區易有局部大雨，且要特別注意明後兩天西半部山區及近山區有機率下起局部短延時豪雨。

