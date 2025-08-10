志工連續22年淨灘 新豐美麗海岸重現

新豐鄉的環保志工多年來默默淨灘，讓原本髒亂的坡頭海岸變乾淨了。（記者廖雪茹攝）

2025/08/10 05:30

記者廖雪茹／專題報導

「一溪之隔，北岸是天堂，南岸卻是地獄！」新竹縣新豐鄉坡頭村海岸與桃園市新屋區綠色隧道，僅隔著福興溪，坡頭海岸卻是一片荒蕪、夾藏大量廢棄物，有一群新豐鄉民嘆息之餘決定以身作則，投入淨川、淨灘，大家抱著「晨間運動」、傍晚看夕陽的心情，持續多年的努力，終讓海岸徹底改觀！

幕後英雄 默默付出的村民

新豐美麗海岸重現，幕後英雄是一群默默無聞的村民！新豐鄉的環保志工，從二○○三年響應環保署（現環境部）一鄉鎮一河川巡守隊開始，二○一○年從清潔隊脫離成立埔和社區河川巡守隊，隊長吳傳鋋與眾人投入茄苳溪、新豐溪等河川環境維護，二○二○年創立新豐鄉水環境守護協會。坡頭村環保志工去年再成立新豐鄉石滬文化發展協會。

請繼續往下閱讀...

新豐鄉海岸線約七公里，擁有竹縣最長海岸，南邊有毛紅港遊憩區、紅樹林生態保護區和觀海大道，北邊的坡頭海岸較少人跡，早年坡頭海岸沒有路，從溪流沖下、海上漂來的垃圾，卡在石頭、消坡塊中，日積月累如垃圾場！

吳傳鋋帶領環保志工，巡守範圍從河川擴大到海岸，二○一五年從新豐溪紅樹林開始清理，接著延伸到觀海大道，二○一七年再清到坡頭漁港。

淨灘常扭到腳、被尖物刺傷

現任坡頭村長朱錦常說，一開始淨灘不少志工腳扭到、被尖銳物刺傷，「最髒的時候，我一個人就撿了七百個廢棄輪胎上岸！」環保志工起初每週一次淨川、淨灘，歷經多年的努力，河川、海岸變乾淨了，目前改為不定時進行。

二○二四年元月，串連新豐與新屋的雙新自行車道完工，坡頭海岸也有了堤防道路，讓原本少了新豐坡頭這段的桃竹海岸觀光終於連線。

到底什麼力量讓志工們堅持這麼多年？吳傳鋋說：「可能是大家心態調整得不錯！」假日早上撿垃圾，志工稱為「晨間運動」，傍晚則叫做吹海風、看夕陽的日子，一群人有志一同，在一起聊天也是種享受。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法