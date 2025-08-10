「箏」奇鬥艷 旗津風箏節吸引5萬人

陳其邁（中）與來賓推薦旗津新鮮水果和澎湃配料組成的大碗冰品。（記者李惠洲攝）

2025/08/10 05:30

鯨魚、大章魚、海龜...130隻海洋生物天空飄揚

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄昨天天氣放晴，旗津風箏節如期登場，第一天就吸引五萬人潮；原本生意受七月豪雨影響的旗津店家，則期盼風箏節帶來人潮，一掃生意陰霾。​

請繼續往下閱讀...

觀光局主辦的「旗津風箏節暨氣墊水樂園」，昨天（九日）起連續兩週的週六、週日登場，今年集結一三○隻鯨魚、大章魚、海龜等各式海洋及主題風箏，其中七隻超過三十公尺、十隻則是新亮相造型風箏。

氣墊水樂園增滑水道、跳床 刺激又消暑

受大小朋友歡迎的氣墊水樂園，今年除了巨無霸戲水池及水上步行球，還有「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」及「船型跳床水滑梯」及總長四十二公尺的「城市滑水道」等四座新亮相氣墊戲水設施，也引來許多大小朋友消暑一夏。

陳其邁昨天身穿休閒襯衫，化身海灘型男，與現場來賓推薦旗津新鮮水果和澎湃配料組成的大碗冰品、烤小卷、番茄切盤及新鮮海產等在地美食，他歡迎全國民眾趕快來高雄，保證「不來會後悔」， 一起到旗津享受美食、海景及新的氣墊水樂園，老少咸宜，順便可到駁二、壽山動物園走走。

原本七月是旗津旅遊旺季，但今年受連日豪雨影響，旗津商家生意腰斬。店家指出，今年七月有三分之二的日子都在下雨，旗津還因大潮淹水，遊客大幅縮水只剩三成上下，期盼八月的旗津風箏節能帶來人潮與商機。

大碗冰、烤小卷、番茄切盤 玩完嚐美食

為減少塞車及找車位之苦，市府呼籲民眾搭乘渡輪遊旗津，活動期間週六和週日的上午十一點至晚上七點，渡輪管制一般遊客騎乘的燃油機車（旗津居民、電動機車及自行車除外）。

此外，教育局昨天也在澄清湖風景區的迷宮花園，舉辦「一起FUN風趣！親子風箏著色趴」，現場有風箏彩繪、放飛體驗與免費咖啡共享等多元活動，吸引親子同歡。

旗津風箏節登場，130隻風箏飄揚旗津天際。（記者李惠洲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法