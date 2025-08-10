七月多雨 墾丁水世界、海生館吸客

2025/08/10 05:30

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕七月豪雨綿延，根據中央氣象署統計，恆春半島降雨日較往年平均多八天，雨量達一千三百多毫米位列全國第三。炎熱與大雨交織的夏季，墾丁旅遊熱度未減，室內景點意外成為遊客避暑躲雨的首選。墾丁水世界室內水樂園與屏東海洋生物博物館（海生館）逆勢崛起，提升兩成人潮，不少遊客也盼當地更多場館能避暑躲雨，讓國境之南更不受天候限制的旅遊魅力。

墾丁水世界室內水樂園在連日陰雨中異軍突起，業者指出，室內水樂園不受天氣影響，提供多元水上設施，讓親子旅客在舒適環境中盡情嬉水。同樣有室內優勢的海生館適逢二十五週年，館方推出紀念特展深受遊客好評。海生館營運方海景公司表示，七月雨勢雖影響戶外活動，但室內展館的豐富體驗成功轉化人潮。

不少遊客及當地業者認為，七月豪雨讓戶外景點遊客數下滑，但室內景點卻因禍得福。墾丁水世界、海生館及台電南展館以其獨特優勢，成功吸引因雨改變行程的遊客，在國人旅遊習慣改變，越來越多人偏好「天候免疫」的室內景點，恆春半島相對缺乏這類室內大型景點，或許是官方改善當地觀光的規劃方向之一。

