    首頁　>　生活

    屏基卓德松醫師 守護早產、重症童40年

    卓德松夫妻對屏東的早產兒和急重症孩子貢獻很大。（記者葉永騫攝）

    2025/08/10 05:30

    醫院邀曾受照顧病童及其家屬回醫院 向卓爸表達最深的感謝

    〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東基督教醫院為了感謝小兒科急診醫師卓德松行醫四十年，來守護屏東的早產兒與重症孩童，昨天舉辦「卓爸四十—卓德松醫師與屏基的孩子們」感恩慶典，邀請曾受卓爸照顧的病童及其家屬齊聚醫院，用行動見證生命奇蹟，向這位偉大的醫師表達最深的感謝與敬意。

    來自馬來西亞 「ICU就是他的床」

    六十七歲的來自馬來西亞的卓德松醫師，台灣大學醫學系畢業後，即選擇到偏鄉的屏東基督教醫院服務，專注於早產兒、新生兒與小兒重症醫療，以院為家，「ICU就是他的床」，每年照顧超過屏東縣三分之一的早產兒，並持續擔任第一線主治醫師至今整整四十年。

    每年照顧超過屏東1/3的早產兒

    屏基為了感謝他的貢獻，將卓德松從醫歷程製作成兒童繪本「卓爸的約定」，前屏東縣衛生局長李昭仁更談起孫女出生命懸一線時，受到卓德松照顧才能度過危機的過程，而到場參加的兩百多位受照顧小朋友和家長，其中年紀最大已經三十一歲，當時不滿周歲，因為感染住院三天，情況很危急被救回一命，而出身時只有五百三十公克的巴掌天使鍾小弟弟及住院長達八百三十二天破紀錄的李小妹等人，也都在家長陪同下到場向卓爸表達最高的敬意。

    卓感動說 盼孩子受到更好照顧

    卓德松說，感謝上帝讓他在年輕時就培養出好的加護病房醫療團隊，因此才能協助那麼多的孩子，看到大家的感謝內容讓他很感動，希望大家繼續支持，讓屏東的孩子，都能受到更好的照顧。

    卓德松醫師守護的小天使最大的已經31歲了。（記者葉永騫攝）

