太麻里金針花季開幕 賞花吃料理

太麻里金針山雙乳峰的賞花遊客。（記者黃明堂攝）

2025/08/10 05:30

天氣好吸引遊客上山

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣太麻里鄉金針花季昨天展開，天氣好加上活動促銷，吸引不少民眾上山，但山路狹窄陡峭，會車不易，鄉公所雖在海拔一千公尺以上設環狀單行道賞花路線，但叉路多，且非處處有人引導，加上民眾開導航亂入，極易逆向行車，相當危險。公所建議民眾十一日起最好搭乘賞花專車上下山。

太麻里金針花季持續到九月廿一止，鄉公所在海拔一千多公尺的忘憂谷、雙乳峰、千鶴亭等處與農民合作，保留金針花專供遊客賞花，目前愈高海拔，花況愈佳。昨天在中海拔的紫雲山莊舉辦花季開幕活動，安排表演活動，並由在地廿家業者端出金針料理供大家品嚐，吸引不少民眾到場。

請繼續往下閱讀...

山路狹窄陡峭易亂入

從山下到紫雲山莊路線單純，但鄉公所在山頂規劃環狀單向賞花路線，沿途路狹坡陡，甚至路面破碎或有落石，路況不佳。實地駕駛的民眾表示，駕駛過程心驚膽顫，有的髮夾彎須兩度進退才上得去，雖然沿途部分叉路有人指引，但有的沒人，光有指標，但導航顯示應往另一條路走，甚至有個叉路既無人也無指標，只好相信導航，結果到了有人管制的路口被告知逆向行駛了。

11日起可預約賞花專車

鄉公所表示，從十一日到九月廿一日安排賞花專車，每週一、四、五、六、日上午九點半及下午兩點從太麻里火車站出發，歡迎民眾上網預約搭乘。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法