《從課本走入世界》光武國中師生61人 走讀西班牙朝聖路

新竹市光武國中師生61人勇闖西班牙朝聖之路，挑戰徒步162公里的走讀學習。（光武國中提供）

2025/08/10 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市光武國中師生六十一人二日到十七日展開十六天勇闖西班牙朝聖之路「從課本走入世界」徒步一六二公里的走讀學習之行，背著藍背包的一行人在西班牙沿路發光，飛越萬里，行走百里路，透過行腳，進行一場文史、生態、語言、數位與毅力的學習之路。

8/2展開徒步162公里學習之行

光武國中校長黃信騰今年再度率隊挑戰，他說，今年走讀團隊從去年卅二人，擴增到六十一人，參與學生以八年級及九年級學生為主，大家從西班牙馬德里（Madrid）出發，途經文化重鎮Burgos與哥德式建築著稱的城市León，一行人已展開為期七天的徒步一六二公里行腳路程，往目的地聖地牙哥教堂前進，用雙腳探索世界，展現走出教室與世界做朋友的勇氣。

探索學習文史、生態、語言、體能等

黃信騰說，學校西班牙走讀課程以國際教育為核心，去年挑戰一百廿公里走讀課程後獲迴響，今年擴大學習行程，結合金融、生態、文史、西班牙文、英文、科技、藝術、體能、家政、國際議題及共讀西班牙等內容，進行十六天的朝聖勇氣學習之路。老師團隊也設計九大闖關內容，從西班牙Burgos到León，讓學生實地學習西班牙的歷史文化價值，拜訪世界文化遺產的哥德式主教座堂及高第設計的建築—波提內之家，透過觀察和紀錄，將教室延伸到世界，沿途徒步經過山林村莊、穿越清晨星空與層層薄霧，更與來自各國的人互動進行國際交流、並挑戰生態考查及速寫等任務，用「讓課本下課世界上課」的走讀精神，展開一場沒有課本、沒有考卷的真實測驗。

