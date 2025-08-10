虎頭山創新園區 去年賠錢比前年多

2025/08/10 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府轄管桃園區虎頭山創新園區於二○一九年六月啟用，審計部桃園市審計處審查園區去年營運支出仍大於營收，短絀六百萬元，比前年短絀五三五萬元增加，要求檢討改善，減輕政府支出負擔；市府經濟發展局綜合企劃科長劉猛綜表示，虎頭山園區正在進行（OT+BOT）促參案評估，預估明年中可以上路，屆時可望轉虧為盈。

劉猛綜表示，虎頭山創新園區有十二棟房舍，十一棟整修堪用，編號Ｋ棟房舍待拆重建，目前推動促參案包含十一棟可用房舍OT案（營運、移轉）及Ｋ棟研發中心大樓BOT案（興建、營運、移轉）。

劉猛綜說，園區場館出租率已近八成，包括去年底標租給佳世達科技，今年四月引進國際加速器璞躍台灣有限公司，但園區面積四．七公頃，綠樹成蔭，是民眾休憩空間，堪稱「類公園」，養護成本高，才有短絀情形，推動BOT案仍會要求廠商開放公共空間供民眾使用。

虎頭山創新園區初期以推動物聯網、自動駕駛、資訊安全與智慧製造等新創產業發展，共投入一億六六七○萬元開發成本，二○一九年六月迄今累計短絀一億六四九四萬餘元，這三年短絀幅度縮小至一千萬元以內，但仍未落實園區自給自足的營運模式。

總決算報告也指出，虎頭山園區推動（OT+BOT）促參案，導致空窗期只能採短期出租模式，廠商承租意願低，園區維護仍需大筆經費，也是去年短絀六百萬元的一大原因。

