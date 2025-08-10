桃市6客家館舍 去年虧逾4千萬

桃園北區客家會館的輕食空間仍未達委外經營標準。（記者黃政嘉攝）

2025/08/10 05:30

客家文化館啟用逾20年 設施老舊、人事維運成本偏高 短絀逾1400萬最嚴重

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局二○○五年起建置七館舍推廣客家文化，審計部桃園市審計處於去年度桃園市總決算審核報告指出，去、前年除了台灣客家茶文化館，另六館收入均入不敷出，共短絀四○五三萬元，財務自給率及參訪人次都有成長空間。

永安海螺園區參訪人次減少最多

據客家局統計，去年多數館舍的總參訪人次，其實較前年增加一至四成，減少最多的是永安海螺文化體驗園區的三成六，主因前年辦世界客家博覽會，拉高參觀人數基期；入不敷出最嚴重為客家文化館，啟用逾廿年，因設施老舊及人事維運成本偏高，去、前年皆短絀逾一四○○萬元。

客家局長范姜泰基表示，客家文化館、崙坪文化園區已經獲客家委員會補助，進行空間優化的評估及規劃設計，以降低營運成本並提升服務品質，預計辦理海螺園區的常設展換展，已啟動上述館舍的OT（營運、移轉）促參預評估作業；各館現結合魯冰花節、義勇季等代表節慶活動，形塑文化品牌，推出主題遊程，藉此吸引人流、提升場館使用效益，暑假推七館整合行銷，強打親子同樂。

至於桃園北區客家會館的輕食空間未達委外經營標準，范姜泰基說，透過宣傳，去年場租收入已較前年成長七十五％，今年四月增設十三格汽車停車位，六月增設YouBike公共自行車租借站，另獲客委會補助規劃八德崖線客家生活廊道的環境營造及辦特展，要將會館打造成廊道遊憩點，培養客群、活化場館；議員許家睿認為，提升場館的交通可近性，整合周邊文化及景觀資源，可望提升遊客來館數。

客家局︰已啟動OT促參預評估

此外，一八九五乙未保台紀念公園二○二一年完工，園內的遊客服務中心，客家局委由平鎮區公所管理，但六次招標均無廠商投標而流標，也被審計處檢討；公所農經課長王耀寬回應，已找到廠商，正在裝修，預計八月底營運，提供餐飲服務、遊客諮詢。

去年較前年來客數減少最多的永安海螺文化體驗園區。（記者黃政嘉攝）

桃園市客家文化館，去、前年皆短絀逾一四○○萬元。（記者黃政嘉攝）

