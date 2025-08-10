頭份中華、自強路口 畫設「左彎專用」阻車流

苗縣府擴增中華路南下車道為3線車道，用意是內線供往中華路，但內線車道卻劃設左彎專用標字，讓用路人不知所措。（曾玟學提供）

2025/08/10 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府改善國道一號頭份交流道周邊中華路段交通，將中華路南下銜接自強路Y字路口前路段擴增為三線車道，用意是內線供往中華路、中外兩線則供往自強路，以利疏導車流。但內線車道卻畫設左彎專用標字（見圖，曾玟學提供），讓駕駛霧煞煞而停在中線車道等待，反倒影響車流。

內線車道失去紓解車流用意

縣議員陳光軒、曾玟學獲反映，邀縣府交通工務處、公路局苗栗工務段、警察局、頭份市民代表周訓宇等人員會勘，討論後決議，調整車道標線，中間與外側兩個車道的原本直行標線，將調整為「右轉箭頭」標線、路面畫設「自強路」標字；內側左轉標線則改為「左轉直行箭頭」標線、路面畫設「中華路」標字，並重新畫設南下方向往中華路及自強路的「導引線」，輔助駕駛行駛。

駕駛等待 影響往自強路車輛

陳光軒、曾玟學表示，中華路南下銜接自強路的Y字路口前路段，原為兩線道，因車流量大，路口交通號誌有紅燈右轉時相，供往自強路車輛通行；縣府近期調整為三線道，用意是內側車道供迴轉及往中華路方向，中、外線車道則為往自強路方向，盼能消化更多車流。

兩人指出，因內側車道畫設有左轉標線箭頭及「左彎專用」標字，加上過路口後，往中華路行車動線是直線，造成許多駕駛不知所措，不知道可不可以走內線車道接中華路？也擔心被檢舉違規，導致出現車輛在中線車道等待情形，進而影響後方往自強路的車輛通行，失去增設車道的用意。

