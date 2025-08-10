為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    彰化清水岩寺變身環教中心 獲環境部認證

    2025/08/10 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣清水岩寺二十多年前，由退休生物老師張宏之在此成立生態園區，開啟「百年古剎」做生態教育的先驅，寺方五年前向環境部申請「環境教育設施場所」認證，日前獲得通過。目前寺方以「清水岩環境教育中心」為名，開發近十套的生態教育課程，促進民眾對環境議題的認識和學習，並培養環境保護意識。昨天寺方邀請社會各界舉行「清水岩環境教育中心」揭牌儀式。

    清水岩環境教育中心毗鄰近三百年歷史的縣定古蹟清水岩寺及森林遊憩區、古道群。中心以清水岩古蹟與生態文化為核心，藉由生態導覽及多元DIY課程，帶領學員深入認識寺廟歷史與園區豐富的生物多樣性，並結合在地當季食材來推廣綠色飲食，進而培養學員珍惜自然資源與保育行動，同時結合在地產業，提供豐富的人文與產業學習機會。

    清水岩管理委員會主委、社頭鄉代會主席陳慶福表示，廿多年前張宏之老師退休後來此地做志工，他打造生態園區，繁殖蝴蝶、保護獨角仙，開啟百年古剎做生態保育的先驅。

    他們目前有近十套的特色課程，包括「小小蝴蝶的生命軌跡」、「十八彎古道探險趣」、「夜間生態觀察」等，歡迎學校團體、親子家庭及一般民眾預約參訪或加入課程。

