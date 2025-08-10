為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    竹山新設測速桿 1個月取締839件

    南投縣竹山鎮台3丙線4.7公里處測速桿，今年7月才啟用，短短1個月即取締839件。（南投縣警局提供）

    2025/08/10 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣警察局統計今年一至七月固定測速照相桿取締件數，其中今年七月一日才啟用的竹山鎮台三丙線四．七公里處測速桿，短短一個月即取締八三九件，警方表示新測速桿通常前半年取締件數會比較高，駕駛人行經務必依速限行駛，確保用路安全，也避免受罰。

    南投縣目前實際執行測速取締的固定測速照相桿共 三十二處，根據警方統計，今年一至七月份固定測速桿取締超速件數前五名依序為鹿谷鄉投一五一線十．○七公里處取締五四五六件、竹山鎮台三線二二七．七公里處取締二四二五件、中寮鄉一三九線四七．五公里處取締二二七九件、草屯鎮台十四乙線五．九公里處取締二○四二件及信義鄉台二十一線九三．一公里處取締一五○四件。

    值得注意的是，設置於南投縣竹山鎮台三丙線四．七公里里處的固定測速照相桿，因該路段係通往紫南宮重要道路之一，今年七月一日才啟用，速限五十公里，短短一個月即取締八三九件，若換算七個月的取締件數，將成為新的測速王。

    警方指出，新設測速桿因用路人還不熟悉設置地點，通常前半年取締件數會比較高，之後取締件數就會逐漸降低，但無論是新設或舊有的測速桿，都是設在車流量大且過去常發生車禍的路段，主要目的都是藉此提醒駕駛人提高行車警覺性、小心慢行。

