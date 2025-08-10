視察南部災後復原 賴總統向災民致歉

總統賴清德第5度到台南勘災，視察新營災戶修繕，表示台南17個行政區就有3萬多戶受災，政府引進公共工程廠商協助，加速重建。（記者楊金城攝）

2025/08/10 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕總統賴清德第五度到台南勘災，昨天視察雲嘉南災後復原前進指揮所時，他向受災民眾致歉，強調行政院已提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，編列五六○億元，希望解決颱風問題之外，也加強基礎建設和公共工程，讓未來有更強韌的力量，因應下一次挑戰。

優、速、簡、寬 辦理農漁民災損

賴清德昨首先對嘉南地區因風災與豪雨而停電十多天、通訊困難等問題，向民眾致歉。他說丹娜絲颱風是一百廿年來首次由台灣海峽北上，在嘉義轉進登陸，其路徑相當罕見，雲嘉南首當其衝，造成非常大的破壞，後續三個颱風又引進西南氣流，帶來累積降雨超過莫拉克颱風的雨量，對嘉南高屏造成嚴重打擊。

賴清德說，因為這次災害相當罕見，中央提出特別方案協助救災。農業損失救助方面，採取全品項、免勘查，貸款利息全免，對農業設施損壞的補助也提高五到八成，以從優、從速、從簡、從寬四原則，辦理農漁民災損。

引進公共工程廠商 助受災戶重建

而此次強風颳走四萬多家戶的屋頂，光台南十七個行政區就有三萬多戶受災，行政院第一時間就決定發放屋損慰助金，政府也引進公共工程廠商協助，把工班移轉幫助民眾修繕重建，避免哄抬物料價格，加速重建，是過往沒有的作法，也感謝各部會跟地方齊力調集工班幫助民眾修屋。

台南市長黃偉哲說，預計本週修繕、拆除都會加速，屋損慰助金發放可達八成，希望讓災民趕快重建家園。

