    竹崎觀音瀑布風景區 開放至飄谷雨瀑布

    嘉義縣竹崎觀音瀑布風景區，暫時開放至第二層飄谷雨瀑布。（劉建興提供）

    2025/08/09 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕○七二八豪雨嘉義縣竹崎鄉觀音瀑布封園，由於第二層往第三層瀑布的通天坡步道因山壁滑落嚴重毀損，今天重新開園將先開放至第二層的飄谷雨瀑布。正值雨季，遊客入園就可看到山壁群瀑美景，不少人迫不及待要到觀音瀑布風景區享受夏日負離子浴。

    園區門票今起做調整，原全票七十元降為卅元，嘉義縣、市民眾及老人、孩童等，原本半票卅元者，都免費入園。經阿里山國家風景區管理處勘查園區受損狀況，初步評估修復期程需半年以上。

    觀音瀑布社區產業合作社經理劉建興說，雖然無法到第三層瀑布，第二層飄谷雨瀑布水量豐沛，負離子含量排名全國前十名，走在瀑布前方的吊橋時，水氣迎面吹拂，讓人神清氣爽；雨後山壁處處可見瀑布，群瀑奔騰景色秀麗，是賞景消暑好去處。

    此外，西南氣流連日大雨，重創嘉縣山區道路系統，逾廿條道路交通阻斷，經搶修後，陸續開通中。縣長翁章梁七月卅日前往番路鄉嘉一二四鄉道勘災時，該路段三．五公里處路基發生大崩塌，由於路基流失無法修復，縣府建設處將永久封閉，要另進行復建工程。

    中埔鄉道一三五之三忠全橋規劃拆除重建，期間縣府將先搶通石硦溪南岸便道解決用路人繞道的不便。縣長翁章梁說，忠全橋經評估有安全疑慮，拆除重建所需經費逾五千萬元，將向中央爭取「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」預算施作，便道搶通也會加以協助，早日通行，降低鄉親不便。

