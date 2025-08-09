為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    大埤下陷惡化 「非灌區改善規劃」估需3.3億

    大埤水稻種植面積達5000公頃，枯水期位在農田灌區管線末端或非灌區，仰賴抽取地下水灌溉，地層下陷日趨嚴重。（記者黃淑莉攝）

    大埤水稻種植面積達5000公頃，枯水期位在農田灌區管線末端或非灌區，仰賴抽取地下水灌溉，地層下陷日趨嚴重。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/09 05:30

    全國最大米鄉仰賴地下水灌溉 研議抽取北港溪、舊庄大排水源

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣大埤鄉是全國最大米鄉，許多農田長期抽取地下水灌溉，大埤鄉地層下陷逐年惡化，被縣府列為地層下陷防治熱區，並提出「非灌區改善規劃」，爭取中央支持，經費概估約需三．三億元，抽取北港溪、舊庄大排水源灌溉，公有地設蓄水池，增設或改善排水路，將有限的資源有效運用，進而減緩地層下陷。

    據水利署監測資料，雲林近幾年地層下陷情況減緩，主要下陷區域集中在虎尾、土庫、元長、大埤、褒忠及崙背，但值得注意是大埤鄉下陷面積、深度卻有逐年惡化現象，尤其在二○二一年百年大旱、二○二三年乾旱，年平均下陷速率達六．二公分及四．九公分。

    只要水情吃緊 下陷速率增加

    縣府水利處長許宏博指出，大埤地層下陷惡化原因應是水稻種植面積約五○○○公頃，高居全國各鄉鎮之冠，但因位處灌區末端，聯美村、北鎮村、怡然村、興安村及西鎮村則屬非灌區，地表水源不足，農民均仰賴抽取地下水灌溉，所以只要水情吃緊那一年，下陷速率就增加。

    將透過水路增設擴大供灌範圍

    許宏博表示，減緩地層下陷的方法，其一為增加供應或減少水源使用，進而減少抽用地下水；其二則是增加地下水補注，維持地下水位，例如在地滯洪、河槽及農田補注等。縣府規劃抽取鄰近北港溪及舊庄大排水源供灌，即在堤防外高灘地設置蓄水設施，短期在聯美、興安設置示範區，中期透過水路增設擴大聯美、興安的供灌範圍，長期在其他村落增設蓄水點，並區分輪灌區域，確保缺水時仍可全區供水。

    縣府表示，大埤非灌區改善規劃已完成，經費概估約需三．三億元，希望中央能重視，避免大埤地層下陷持續惡化。

