    首頁　>　生活

    仁德藝文社造8選3 「選舉公報」出爐

    「藝起想想，仁德共好」公民審議計畫將於十三日至十七日投票，選舉公報出爐，投票可獲小禮物還可參加摸彩。（記者劉婉君攝）

    2025/08/09 05:30

    〔記者劉婉君、王姝琇／台南報導〕自己的藝文活動自己選！台南市仁德區公所連續七年參加台南市文化局公民審議及參與式預算計畫，今年針對藝文活動，從廿多個提案中選出八案，將在十三日至十七日舉行線上及實體投票，選出三案執行。「選舉公報」昨出爐，只要年滿十六歲，關心仁德區就能投票，不僅有小禮物，還可參加摸彩。

    「藝起想想，仁德共好」公民審議社造計畫，候選的八案包括E掃即達解鎖你不知道的仁德、時光留聲機—草地音樂會、搖滾爺奶說書趣、超RENDE成為梅花鹿大俠、三五成群甲阮來 迌、觀光工廠小旅行、古早味ㄟ碗粿、《舞蹈X繪畫》工作坊。「選舉公報」也有QR Code可供線上投票連結及行動投票站查詢。

    仁德區公所表示，公民審議及參與式預算從民眾的角度出發，選出的方案更符合民眾需求，反應相當不錯。

    此外，中西區公所的審議式社造計畫《議起來五條港》，也將在八月九日至十七日票選，商圈業者贊助住宿券、禮券與來店禮等，邀請市民投票，關心五條港文化觀光的永續發展。「候選人」有六個方案：五條港轉大人、掃碼聽港聲、五條港四季傳奇之旅、大船入港、「富到出油」的台南五條港、歷食引水人培訓，獲選最高票兩個方案將在明年執行。

