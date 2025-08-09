為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台南災後廢石綿瓦爆量 清運811噸

    由於石綿具致癌危害，南市環保局提醒民眾清理時務必配戴防塵口罩及防護手套、穿著長袖及長褲。（南市環保局提供）

    由於石綿具致癌危害，南市環保局提醒民眾清理時務必配戴防塵口罩及防護手套、穿著長袖及長褲。（南市環保局提供）

    2025/08/09 05:30

    具致癌危害 清運登記超過6千件 環局動員聯合巡查、增派機具處理

    〔記者蔡文居、洪瑞琴、楊金城／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，造成溪北地區大量房屋破損，具致癌危害的廢石綿瓦數量暴增。南市廢石綿瓦清運登記至今有六○三○件，累計清運八一一多公噸。環保局全面動員，優先清理災後住家的廢石綿瓦。

    南市環保局表示，為加速災後住戶石綿建材清理作業，聯合公所及里長包括主動巡查、發送太空包、增派清運車輛機具，若有民眾自行裝妥廢石綿瓦卻未事前登記，也會主動清運，務求加速清運石綿，至今配送六五九○個太空包至溪北各區公所，供民眾免費索取。

    從速從寬 比對空照圖確認屋損

    災後第一線公所承辦可謂「一人當三人用」，不僅要受理風災、水災各項補助、農損救助與媒合屋損修繕、拆除、清運，還得應付八月廿三日的公投作業。光是全市屋損慰助金申請已逾三萬件，核撥率僅約廿％，有民怨出現，但也發現有些申請案「以小報大」，市府秘書長尤天厚強調「從速、從寬」審核，也為避免基層承擔過多責任，會比對空照圖確認屋損。

    補助拆屋、修繕 申請表格整合

    針對政府加碼補助拆屋與修繕，工務局說明，目前申請表格已將修繕和拆除兩種情況整合，民眾申請需填寫申請書並檢附相關資料。委由廠商修繕者須檢附身分證、簽約證明、存摺影本、領據及施工前後門牌照片；自行拆除者則需提供損壞與拆除前後照片、身分證、存摺與領據。代辦申請另須委託書。

    助弱勢戶免費修繕 長輩好感謝

    下營區一位七十二歲低收入戶獨居長者，屋頂多處因強風吹襲而破損，且無子女、親人可協助處理災後問題；經南市社會局媒合南市土木公會進駐免費修繕，迅速協助修復廁所屋頂，加固瓦片，並於本週完成屋頂修繕，長者頻頻道謝。皇昌營造也在六甲區無償協助多戶弱勢災民修繕，市長黃偉哲到場感謝，在災後重建中看到社會的溫暖。

    東門美術館辦義賣 助北門重建

    此外，美國大洛杉磯台灣會館捐贈十萬美元響應賑災重建，南市至今獲得丹娜絲颱風捐款有一億二○九九萬七五○○元，北門區東門美術館三館發起「愛在府城、藝起募愛」行動，舉辦公益特展並義賣藝術品捐助北門區災後重建。北門商圈今天下午二點將在北門嶼風味餐廳前廣場舉辦低碳美食音樂會，振興災後觀光。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播