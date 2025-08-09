為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「我家的事」奪大獎 導演潘客印回社頭分享

    《我家的事》導演潘客印（右三）帶領劇組回社頭開記者會。（記者顏宏駿攝）

    《我家的事》導演潘客印（右三）帶領劇組回社頭開記者會。（記者顏宏駿攝）

    2025/08/09 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕台灣新銳導演潘客印執導的首部劇情長片《我家的事》，至今已獲獎無數，該片以台灣家庭故事為核心，日前更一舉拿下紐約亞洲影展最佳劇情片大獎，將於九月十二日在台灣上映，劇組團隊昨天回到潘客印的家鄉，在彰化縣社頭舉行記者會。

    社頭囝執導 滿滿家鄉元素

    這部片有滿滿的「社頭元素」，社頭號稱有「三多」，董事長多、芭樂多、襪子多，昨天會場滿滿的「三多」，許多董事長、芭樂農友特地出席這場記者會。其中不乏潘客印昔日的老師、鄰居好友，大家遇到潘客印，都用台語稱他為「客運仔」。

    獲紐約亞洲影展最佳劇情片

    潘客印表示，社頭是他從小生長的地方，這裡給他拍電影的勇氣，他一個「社頭囝」到城市打拚，遇到很多難題和規矩，只要回到社頭，「我的心就變很大」，這讓他有勇氣再繼續走下去。

    社頭鄉長蕭浚二表示，這是首部以社頭為背景的劇情片，又是「社頭囝」執導，非常不容易，電影裡有昔日「客廳即工廠」的場景，有社頭媽媽的拷克機、烘襪間，很高興透過這部片把社頭意象行銷出去，謝謝導演用鏡頭向世界介紹社頭，讓大家看見社頭，希望大家進電影院看《我家的事》，也歡迎大家來社頭玩。

    昨天出席的還有演員藍葦華、高伊玲，高伊玲表示，在社頭拍片真是美好的記憶，有吃不完的芭樂，在落日餘暉中，走在田間小路，「社頭好美」。

