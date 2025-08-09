為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    看板大戰 南投罷團創意「她不知道你投同意」

    「All罷馬」罷團看板寫上「放心！她不知道你投同意！」幾個大字，民眾看到時都會心一笑。（「All罷馬」罷團提供）

    「All罷馬」罷團看板寫上「放心！她不知道你投同意！」幾個大字，民眾看到時都會心一笑。（「All罷馬」罷團提供）

    2025/08/09 05:30

    〔記者劉濱銓、陳鳳麗／南投報導〕南投「All罷馬」罷免馬文君、「去游除垢」罷免游顥志工團體，本週加強宣傳力度，其中旅歐多年的罷游志工「手排姐」MiO，開手排的宣傳車在選區進行罷免廣播，她強調，台灣充滿生命力，不能像香港中國化。「All罷馬」則利用「放心！她不知道你投同意！」創意看板，鼓勵鄉親踴躍投下同意罷免票。

    與反罷看板相鄰 發揮最大效果

    「All罷馬」罷免馬文君團隊，在馬文君的選區想承租看板位置到處碰壁，最近終於在埔里鎮租到與馬文君反罷看板相鄰的位置，罷團發揮趣味創意，看板中有領銜人和志工爬上無人的頂樓，配上「放心！她不知道你投同意」的大字，並畫了手指向旁邊的手勢圖，而旁邊就是馬文君的看板。

    「All罷馬」志工指出，馬文君陣營擁有龐大財力與資源，看板、廣告隨處可見，反觀公民志工僅能依靠民眾捐款與物資支持，籌到多少錢就做多少事，但即便只有一面看板，也要讓這面看板發揮最大效果。懸掛該看板，就是希望鄉親面對人情壓力地方政治文化，八二三放心地投下同意罷免票，守護南投，馬文君不會知道。

    加強力度 志工開宣傳車趴趴走

    罷游志工MiO表示，因老家在集集而當罷游志工，被分配開宣傳車，開的是要一直踩離合器換檔的手排貨車，但她在歐洲工作就常開手排車，因此還滿樂在其中。

    MiO說，先前二階連署時，開車到鹿谷宣傳，就有竹山人向她索取連署書，原來是擔心在游顥大本營竹山連署會遭側目，她也說，為了避免國會在野向中國靠攏，一定要罷免親中的游顥。

