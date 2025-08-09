因雨崩塌 霧峰桐林農路裂大縫

民進黨立委何欣純赴霧峰勘災，發現道路積水流失地基產生深達數十公分裂縫。（讀者提供）

2025/08/09 05:30

正值龍眼採收期 立委勘災促農村水保署搶通 兼顧通行與農民生計

〔記者黃旭磊、蘇金鳳／台中報導〕台中多區從上週起積淹水，民進黨立委何欣純趕赴霧峰桐林地區勘災，發現道路積水流失地基產生深達數十公分裂縫，何欣純踏入路面裂縫深達膝蓋，當場要求農村發展及水土保持署儘速搶通農路，而行政院提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案適用範圍，須納入桐林協助災民恢復生機。

市府盤點62件復建工程

台中市政府表示，七二八豪雨災情，經初步盤點，霧峰、新社、潭子、豐原、東勢、北屯、太平、大肚及和平區約需六十二件復建工程，災損類型涵蓋道路坍塌、邊坡滑落、步道坍塌及排水設施損毀，預計八月中旬完成復建總經費概估，並加速辦理後續復建作業。

何欣純昨天表示，與農業部農村水保署及民進黨台中市議員李天生、林德宇、張芬郁勘查，發現桐林地區超過四處坑溝，農路受因雨崩塌，強降雨導致邊坡、路基流失坍崩，甚至出現巨大溝縫，而在水災前，農戶種植龍眼正值採收時期，要求農村水保署先搶通農路，在安全無虞下通行兼顧農民生計需求。

行政院院會於七日通過重建特別條例草案，除嘉義縣市、台南及高雄市、屏東縣外，也將納入包括台中市等中部縣市等致災地區，依照實際認定依法辦理復原重建，提供災民必要協助。

台中市議員李天生、林德宇、張芬郁會勘後表示，桐林山區住戶不多，仍有農民仰賴路面整建以便疏運農產，建議中市府需和農村水保署從下游至上游通盤整治分溝，防止道路與路基再度流失。農村發展及水土保持署說，相關會勘建議事項將在本週完成勘查紀錄分析，後續提報至農業部內爭取核定修建，以符合民眾生計需求。

災後防疫 動員登革熱孳清

台中多處社區、山區積水，民進黨台中市議員周永鴻表示，雨停雖然讓人感到開心，但更憂心若不及時清除，恐成為登革熱病媒蚊孳生溫床，增加疫情傳播風險，環保局指出，為杜絕登革熱疫情，採取「環境整頓為主，噴藥防治為輔」防治策略，會在雨後四十八小時加強動員執行登革熱孳清作業。

