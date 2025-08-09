台北非常Live登場 23音樂空間開唱

「台北非常Live！」即日起展開，共有23家展演空間響應，將帶來超過55場精采演出。 （記者孫唯容攝）

2025/08/09 05:30

〔記者孫唯容／台北報導〕二○二五「潮台北TRENDY TAIPEI」系列活動「台北非常Live！」即日起至九月七日盛大展開，共有廿三家橫跨Live House、音樂酒吧與餐廳的展演空間熱烈響應，將帶來超過五十五場精采演出，同時有來自九個國家的音樂人，透過不同世代、不同語言與風格的好聲音交會於台北城。首場活動適逢父親節，可以邀請爸爸到PIPE Live Music，聆聽迷幻幼稚園與Holotropics樂團等演出。

橫跨風格 9國家音樂人演出

台灣流行音樂展演文化交流協會理事長許理平介紹，今年演出卡司陣容同時有來自九個國家，橫跨芬蘭、牙買加、美國、加拿大、韓國、英國、法國、菲律賓、日本的演出者，演出類型橫跨風格、跨越語言，有華語金曲與爵士情歌、嘻哈派對到大師演奏講座、爵士樂團演奏與音樂舞蹈秀、手碟與人聲結合沉浸式演出、獨立樂團、ACG樂團、地下偶像到耳機派對。

昨首場活動適逢父親節，從晚間八時到十時，在PIPE Live Music由迷幻幼稚園、Holotropics樂團帶來現場演出；晚間八時卅分到九時十五分，音樂餐廳SMEXY帶來由凃惠源老師與呂婕菲帶領的Young Stars，包括Funk&Pop以及歐美最前線的曲目與舞蹈；晚間七時卅分到九時卅分，Super 346 Live House精選「老爸的歌單」，由Super 346 Live Band帶來多個年代的經典金曲；晚間九時卅分到十一時卅分，在樂悠悠之口光復南店可以欣賞由八十八顆芭樂籽、擊沈女孩 Destroyers、SADOG的演出。

