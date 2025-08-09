為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市「文化裡的點燈人」 6技藝保存者參展

    本展覽以「光」為主題意象，圖為廖德良藝師的印鈕工藝。 （記者叢昌瑾攝）

    本展覽以「光」為主題意象，圖為廖德良藝師的印鈕工藝。 （記者叢昌瑾攝）

    2025/08/09 05:30

    無形文化資產印鈕、漆線、斲琴、糊紙、繩結具體展現

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北市文化局「文化裡的點燈人」特展昨在中山堂揭幕，邀請六位印鈕、漆線、斲琴、糊紙、繩結等傳統技藝保存者，展現其工法與作品，特展免費入場，展期自八月九日至卅一日止，將無形文化資產的內涵具體展現。

    本展覽以「光」為主題意象，呈現藝師一生奉獻所點亮的文化火炬，並以「記憶之光」、「技藝之光」兩大面向為主軸，勾勒出傳統工藝的歷史深度與當代表現。

    廖德良、林立正 奉獻一生

    「印鈕」保存者廖德良藝師現年八十一歲，從事印鈕工藝六十載，他直言，印鈕只能當副業，現在要養活自己很難，但是技藝需要保存。廖德良也說，「機器雕刻一眼就能看穿」，神韻完全不同，他也領悟到雕刻、繪畫都是社會教育的一環，每個形體裡頭都有意義。

    「斲琴」藝師林立正早年深受旋律音韻的流動性所打動，因此關注古琴，他向友人借了一本《梅庵琴譜》後，回家研究了一陣子，就這樣踏上了自學斲琴的旅程。

    張秋山、李清榮 手藝精妙

    「糊紙」藝師張秋山師承祖父技藝，第三代的接力棒落到了張秋山的手中，成為百年糊紙之家的掌門人，耳濡目染之下奠基了深厚的糊紙功力。

    另一位「糊紙」藝師李清榮，從小就在父母的栽培下接觸糊紙，原本是為了支援家業，但李清榮卻在每日的紙藝操練中，逐漸領略這門手藝的精妙。

    「漆線」藝師顏金益，十九歲離家後，期待以手藝謀生，先是進入黑膠唱片工廠任職，轉行學習家具刻花的技藝，佛像雕刻不僅是雕形，更牽涉彩繪、牽線、貼金等繁複工序，其中蘊含的技術多元、應用性更加廣泛。

    顏金益、陳夏生 技術多元

    「繩結」藝師陳夏生大學時主修農業化學，是個正統的理科女孩，因緣際會下進入故宮器物處珍玩科工作，在研究古代服裝、首飾和器物時，留意到如意、荷包等飾件上，進一步學習了鈕釦結、吉祥結兩種式樣，成為編結生涯的起頭。

    文化局「文化裡的點燈人」特展昨開幕，「漆線」藝師顏金益（左二）、「斲琴」藝師林立正（左三）、「印鈕」藝師廖德良（右二）參展。（記者叢昌瑾攝）

    文化局「文化裡的點燈人」特展昨開幕，「漆線」藝師顏金益（左二）、「斲琴」藝師林立正（左三）、「印鈕」藝師廖德良（右二）參展。（記者叢昌瑾攝）

