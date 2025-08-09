北市U-Sport會員 4成6未進場館運動

台北市推動U-Sport計畫，但審計報告指出，去年註冊會員，約4成6完全沒進過場館運動。 （資料照）

2025/08/09 05:30

審計報告指出 1500元運動抵用金使用率不高 僅占發放金額67％

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市長蔣萬安政策之一是將台北市打造成「運動之都」，體育局也於二○二四年正式推動U-Sport台北樂運動計畫。但審計報告指出，註冊U-Sport的會員大約有四成六從未進入場館運動，贈送的一五○○元運動抵用金抵用率也不高，實際抵用金額七一○三萬餘元，僅占發放金額一億六○三萬餘元約六十七％。體育局回應，經統計，北市規律運動人口自計畫推動以來逐年提升，為提升點數流通率，取得運動抵用金至今年六月卅日前均未進行使用者，已於七月一日全數收回。

體育局︰抵用金未使用者 已全數收回

台北市U-Sport計畫去年四月上路，透過建置專屬APP發放運動抵用金及運動集點U幣，提供市民至合作場館抵用單次入場、場地租借及課程費用，也可轉換為悠遊卡儲值金等。

不過，審計報告指出，計畫試辦期間，就有實際參與運動集兌點人數偏低問題，當時預算執行率僅五成餘，未達預期目標；體育局二○二四年調整納入新的民營業者為合作場館，也規劃多項挑戰任務，增加U幣可應用的範圍等。但經查，去年該計畫已吸引九萬四○○八名台北市民註冊成為會員，但在活動期間內，曾前往合作場館入場運動，並領取首次運動卅U幣獎勵者，僅有五萬二五六人，占會員總數五三．四六％，仍有約四成六市民會員未曾入館運動。

此外，報告也指出，計畫針對目標廿三至六四歲族群推出一五○○元運動抵用金，實際抵用金額七一○三萬餘元，僅占發放金額一億六○三萬餘元約六十七％，抵用率仍低。

民眾︰應提升公營場館可及性

長期使用U-Sport的張先生表示，自己原本就有運動習慣，所以會持續使用，但集點政策對於原本沒有運動習慣的民眾吸引力有限，如果又沒有抽到運動抵用金則更難；他也指，要提升市民規律運動，重點還是在方便性，而到民營場館又會擔心教練一直推課程，提升公營場館可及性或許會是較好作法。

議員︰放寬樂運動使用場地

台北市議員詹為元也認為，放寬樂運動計畫使用場地，或許可以吸引更多民眾加入或使用此計畫，有效解決已註冊卻未使用情形，也可解決部分場地多年來使用率低落狀況。

與企業、學校合作 提升參與度

體育局回應，二○二三年下半年試辦以來，北市規律運動人口比率，從二○二二年卅七．四％提升至二○二三年的卅九．二％、二○二四年的卅九．六％；針對放寬計畫使用場地，今年持續加強線上、線下宣傳力度，也與企業、學校等合作，提升多元族群參與度；今年三月起也推動步數獎勵，戶外走路也能累積U幣；此外，將持續招募民間業者合作。

