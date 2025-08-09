楊柳颱風生成 朝台灣方向前進

氣象署晚間最新公布楊柳颱風20時的最新動態，未來可能從台灣北部海域通過。（取自氣象署官網）

2025/08/09 05:30

下週三、四最靠近 太平洋高壓強弱決定走向

〔記者吳亮儀／台北報導〕今年第十一號颱風「楊柳」在昨天凌晨生成，中央氣象署對其路徑和強度預測分歧，將視太平洋高壓的強弱決定颱風走向和強度，若高壓偏強，楊柳將往南通過巴士海峽；若高壓偏弱，楊柳恐穿過台灣，但強度會因環境不利發展而減弱。

請繼續往下閱讀...

氣象預報員張竣堯表示，楊柳颱風目前仍離台灣二千多公里，非常遙遠，目前預測在下週二會接近台灣東南方海面，下週三、四影響台灣，雖然目前氣象署預測的路徑是往台灣方向前進，但其實路徑分歧很大。

他指出，楊柳的路徑和強度要視太平洋高壓的強度，若太平洋高壓勢力很強，楊柳就會往南海方向移動，通過巴士海峽，颱風強度會比較強；若太平洋高壓勢力較弱，楊柳就會偏北轉，往台灣方向前進，但北轉的環境不利颱風發展，很可能接近台灣時就減弱為熱帶性低氣壓。

張竣堯表示，目前各種預測非常分歧，下週一才會比較明朗。氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來第一週期初至期中受太平洋高壓影響，各地大致晴到多雲，局部地區有午後短暫雷陣雨。第一週期末至第二週環境水氣增加，東半部與南部地區易有局部短暫陣雨。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法