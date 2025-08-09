立委籲訂車廂噪音罰則 交部：審慎評估

民進黨立委邱志偉（左）、許智傑（右）8日舉行「車廂噪音零容忍 打造寧靜新秩序」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/08/09 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大眾運輸的車廂噪音問題困擾通勤族，立委昨呼籲應修法規範在車廂內大聲聊天、擴音講電話、外放影音、遊戲聲效等干擾行為，並授權乘務人員採取拒絕運送等措施，搭配適當罰則，打造寧靜新秩序。交通部允諾，將蒐集國際案例，審慎評估修法必要性與民意支持度。

大聲聊天、擴音講電話 擾人

民進黨立委邱志偉指出，台灣公共運輸車廂安寧的制度與文化養成仍有明顯落差。現行規範以柔性勸導為主，導致列車人員既無法有效遏止噪音干擾，又要承擔乘客情緒。

請繼續往下閱讀...

國際上有多項值得借鏡做法，例如英國自民黨近期提出修法方向，禁止乘客在公車、地鐵及火車上大聲播放音樂與影片，違者最高可處一千英鎊罰款；新加坡更實際開出違規通知，最高可處五百新幣罰款；日本公共運輸工具都要求乘客將手機切換至靜音振動。

邱建議，政府可透過修正「鐵路法」與「大眾捷運法」，明確定義車廂噪音干擾行為，並授權乘務人員採取必要處置，包括警告、要求換車廂甚至拒絕運送，同時建立適當罰則，讓規範具有實質約束力。

立委許智傑補充，修法絕非全面禁止聲音或限制行動自由，而是建立更明確的管理規範，讓車廂空間回歸安靜、舒適的環境。

交通部公共運輸及監理司科長侯政傑回應，現行已授權營運機構，對在車廂內喧嘩或影響公共秩序者進行勸導、拒絕運送或請其離車。面對噪音問題，將督請業者加強宣導與巡查，提醒乘客降低音量，並強化人員介入處理能力。交通部也會蒐集國際案例，評估我國修法必要性及民意支持度，審慎推進相關制度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法