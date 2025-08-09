國發會推估：6年後 台灣總人口數低於2300萬

台灣人口推估

2025/08/09 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕內政部昨天公布最新戶口統計資料，截至今年七月底，人口總數為二三三三萬七九三六人，計算自然增加與社會增加後，總人口較六月減少八八○五人，人口連續十九個月負成長。此外，台灣六十五歲以上人口數為四五八萬人，占總人口十九．六四％，正式邁向世界衛生組織定義的「超高齡社會」。

人口連19個月負成長 出生率又降

另據國發會人口推估查詢系統最新資料顯示，台灣總人口數在二○一九年達到最高峰、二三六○萬人，隔年起逐年下降，直到二○二三年因新冠疫情趨緩、移動人口回流，使總人口數小幅回升，不過，國發會推估最快在二○三○年，台灣總人口將會開始低於二三○○萬人。

在新生兒部分，今年七月出生數為八九三九人，約每五分鐘出生一個嬰兒，年粗出生率為千分之四．五一，較去年同期少了一四八五人，也比六月減少廿九人。死亡數部分，七月人口死亡數為一萬六八四六人，平均約每二．六分鐘死亡一人，折合年粗死亡率為千分之八．五○，較去年同期減少一八五六人，比六月增加二九二人。

整體而言，今年前七月新生兒六萬四三一四人，相比去年七萬四二九八人，減少九九八四人。統計顯示，今年一到五月出生數逐月下探，分別為九四九五人、一萬四○七人、九三八八人、八六八四人、八四三三人，六月以八九六八人止住跌勢，七月再小幅下滑到八九三九人。

在社會增加部分，七月遷入為七萬四一○人，較六月減少一萬八九八三人；遷出為七萬一三○八人，較六月減少一萬三三八三人，淨遷入人口數為負八九八人；自然增加部分，七月為負七九○七人。以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，七月為負八九八人。

65歲以上銀髮族 已達485萬餘人

根據世界衛生組織定義，六十五歲以上人口占總人口比率達到廿％稱為「超高齡社會」。截至七月底，台灣六十五歲以上人口數為四五八萬三六七八人，占十九．六四％，已經正式邁向 。

高雄市從今年2月正式邁入超高齡社會，全市65歲以上人口占比達20.29%。（高雄市衛生局提供）

