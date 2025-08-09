為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    國發會推估：6年後 台灣總人口數低於2300萬

    台灣人口推估

    台灣人口推估

    2025/08/09 05:30

    〔記者李文馨／台北報導〕內政部昨天公布最新戶口統計資料，截至今年七月底，人口總數為二三三三萬七九三六人，計算自然增加與社會增加後，總人口較六月減少八八○五人，人口連續十九個月負成長。此外，台灣六十五歲以上人口數為四五八萬人，占總人口十九．六四％，正式邁向世界衛生組織定義的「超高齡社會」。

    人口連19個月負成長 出生率又降

    另據國發會人口推估查詢系統最新資料顯示，台灣總人口數在二○一九年達到最高峰、二三六○萬人，隔年起逐年下降，直到二○二三年因新冠疫情趨緩、移動人口回流，使總人口數小幅回升，不過，國發會推估最快在二○三○年，台灣總人口將會開始低於二三○○萬人。

    在新生兒部分，今年七月出生數為八九三九人，約每五分鐘出生一個嬰兒，年粗出生率為千分之四．五一，較去年同期少了一四八五人，也比六月減少廿九人。死亡數部分，七月人口死亡數為一萬六八四六人，平均約每二．六分鐘死亡一人，折合年粗死亡率為千分之八．五○，較去年同期減少一八五六人，比六月增加二九二人。

    整體而言，今年前七月新生兒六萬四三一四人，相比去年七萬四二九八人，減少九九八四人。統計顯示，今年一到五月出生數逐月下探，分別為九四九五人、一萬四○七人、九三八八人、八六八四人、八四三三人，六月以八九六八人止住跌勢，七月再小幅下滑到八九三九人。

    在社會增加部分，七月遷入為七萬四一○人，較六月減少一萬八九八三人；遷出為七萬一三○八人，較六月減少一萬三三八三人，淨遷入人口數為負八九八人；自然增加部分，七月為負七九○七人。以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，七月為負八九八人。

    65歲以上銀髮族 已達485萬餘人

    根據世界衛生組織定義，六十五歲以上人口占總人口比率達到廿％稱為「超高齡社會」。截至七月底，台灣六十五歲以上人口數為四五八萬三六七八人，占十九．六四％，已經正式邁向 。

    高雄市從今年2月正式邁入超高齡社會，全市65歲以上人口占比達20.29%。（高雄市衛生局提供）

    高雄市從今年2月正式邁入超高齡社會，全市65歲以上人口占比達20.29%。（高雄市衛生局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播