進入超高齡社會 賴總統立3支柱

「2025高齡健康產業博覽會」開幕式8日在台北世貿一館舉行，總統賴清德應邀出席，主持開幕式並為得獎者授獎。（記者方賓照攝）

2025/08/09 05:30

精進醫療品質、長照3.0、多元高齡健康產業發展

〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣正式邁入超高齡社會，總統賴清德昨出席「二○二五高齡健康產業博覽會」開幕式致詞指出，六十五歲以上人口已逼近廿％，預計今年將正式跨入聯合國定義的「超高齡社會」。他強調，照顧長者健康是國家責任，未來要鞏固「三大健康支柱」，打造讓國人更健康、國家更強的「健康台灣」。

身為首位醫師總統 國人健康是重要職責

賴清德表示，身為首位醫師出身總統，國人健康是他重要職責，面對高齡挑戰，須穩固三大健康支柱。「第一支柱」是精進醫療品質，他上任後推動健保改革，投入近五百億元啟動為期五年的「健康台灣深耕計畫」，強化醫療量能、改善人員工作環境，同時擴大癌症防治政策，設立百億癌症新藥基金，提升病友治療可近性，對高齡常見慢性病，則推動「八八八三高防治計畫」。

「第二支柱」是長照三．○政策。賴指出，延續前總統蔡英文奠定的長照二．○基礎，二○二六年邁入長照三．○，納入智慧照顧、預防保健與健康促進，提升機構量能，促進醫療與長照整合，實現「健康老化、在地安老、安寧善終」。

王金平分享養生秘訣 「無壓力，人就會健康」

「第三支柱」為多元高齡健康產業發展。賴強調，高齡生活不只需醫療與照護，更需完整配套，讓長者在食衣住行育樂各面向都能有品質、有尊嚴地生活。

他也幽默分享，活動開始前與前立法院長王金平對話，笑稱今年活動主題「再青春」，王院長就是最佳代表，王院長也透露養生秘訣，就是「心理無壓力，人就會健康」。

賴清德指出，台灣高齡產業正蓬勃發展，二○二五年商機估達三．六兆元，涵蓋食衣住行、財務安全、高齡就業與智慧照護等，政府將攜手產官學研，從需求端出發，打造高齡友善環境，善用AI與長者智慧勞動力，開創銀髮新經濟，這不只是業者目標，更是政府責任。

智慧科技真正落地 衛福部：長者的好幫手

呼應總統政策，經濟部長郭智輝指出，高齡化雖是挑戰，也是巨大產業機會。經濟部將與企業、法人合作，推動AI與創新應用，協助國人從飲食、運動到預防醫學，建立健康生活。衛福部長邱泰源表示，「導入智慧科技於基層」是長照三．○重要目標，衛福部已整合醫療與長照資料，打造智慧平台，讓科技真正落地、成為長者好幫手。

「2025高齡健康產業博覽會」開幕式昨日在台北世貿一館舉行，總統賴清德致詞強調，要打造國強民健的台灣。（記者方賓照攝）

