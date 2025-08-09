雨災慰助金 高市原民區每人加發500

2025/08/09 05:30

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄山區接連遭遇丹娜絲颱風與○七二八豪雨重創。市長陳其邁昨指出，考量原住民區聯外道路中斷，居民生活與生計受衝擊，決定加發生活慰助金每人五百元。

市府說明，山區民眾住屋因此次豪雨達不堪居住程度者，將提供安遷救助，中央並加碼補助每人三萬元，每戶最高補助五人；房屋土石流入或淹水符合法定標準者，每戶補助一萬五千元，中央並對低收及中低收入戶每戶再補助一萬元（上述補助以三擇一領取）。

農損部分，桃源、茂林、那瑪夏、六龜、甲仙等區不僅農田流失埋沒，更有多處道路封閉與路基流失災情，相關救助項目如農產業全品項（稻米除外）及森林副產物竹筍，已納入農業天然災害現金救助及低利貸款，農民可於八月一日至十四日向所在地公所申報，非上述五區救助情形將另依農業部公告辦理。

桃源、那瑪夏及茂林等三原民區，因大多數務農，農業經濟作物損失慘重，除設籍民眾每人五百元慰助金，為協助原民區農民災後復原，市府啟動「○七二八豪雨原民區農業灌溉引水管路專案補助計畫」，針對三區提供受損灌溉引水管路資材補助；補助原則為材料費三分之一、每戶最高補助兩千元。

因應部分不適用「農業天然災害救助辦法」的族人農友，市府另加碼辦理救助紓困。

