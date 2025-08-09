為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高屏溪口陰陽海 林園漁村再現曬「中蝦」

    林園區漁港出現睽違的曬中蝦景象。（陳俊強提供）

    林園區漁港出現睽違的曬中蝦景象。（陳俊強提供）

    2025/08/09 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕七月颱風及豪雨過後，高屏溪口出現陰陽海，叉手網漁船紛紛出海，捕撈俗稱「中蝦」的東方白蝦，趁著放晴，高雄市林園區漁村再現睽違的曬中蝦景象，然而海面上仍有漂流木，林園區漁會提醒漁民注意安全。

    天氣逐漸穩定，高屏溪口可見叉手網漁船出海作業，林園區漁會總幹事蘇振賢表示，這幾天漁民出海捕撈中蝦漁獲量大多六、七十公斤，有一、二艘捕撈到一百多公斤。他說，中蝦的量很不穩定，前幾年沒颱風、雨水少的時候，產量非常少，中芸港赤尾青蝦的捕獲量反而比較大。

    林園愛鄉協會理事陳俊強指出，要捕撈中蝦及東港知名的「那個魚」（小鰭鐮齒魚），最佳時機是「出溪流」（台語）的時候，也就是高屏溪的中上游下大雨，滾滾泥水直衝到出海口，形成兩種不同水色的陰陽海。他說，河口的衝浪變小了之後，混濁的海水夾雜著很多碎屑，中蝦和「那個魚」會離開底層到上層，便於捕撈。

    他說，去年山陀兒颱風後，山區沒有豪大雨，要捕撈中蝦和「那個魚」不容易，七月底雙颱和西南氣流，讓高屏溪中上游的雨量爆衝，經驗豐富的漁民看到陰陽海出現，即駕著叉手網漁船出海。

    陳俊強表示，叉手網漁船一般最常捕撈的是赤尾青蝦及中蝦，以前也會捕魩仔魚，進入捕撈鰻魚苗季，會換成孔目比較小的魚網，在出海口的位置，夜間捕撈鰻魚苗。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播