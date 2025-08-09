高屏溪口陰陽海 林園漁村再現曬「中蝦」

林園區漁港出現睽違的曬中蝦景象。（陳俊強提供）

2025/08/09 05:30

〔記者洪臣宏／高雄報導〕七月颱風及豪雨過後，高屏溪口出現陰陽海，叉手網漁船紛紛出海，捕撈俗稱「中蝦」的東方白蝦，趁著放晴，高雄市林園區漁村再現睽違的曬中蝦景象，然而海面上仍有漂流木，林園區漁會提醒漁民注意安全。

天氣逐漸穩定，高屏溪口可見叉手網漁船出海作業，林園區漁會總幹事蘇振賢表示，這幾天漁民出海捕撈中蝦漁獲量大多六、七十公斤，有一、二艘捕撈到一百多公斤。他說，中蝦的量很不穩定，前幾年沒颱風、雨水少的時候，產量非常少，中芸港赤尾青蝦的捕獲量反而比較大。

林園愛鄉協會理事陳俊強指出，要捕撈中蝦及東港知名的「那個魚」（小鰭鐮齒魚），最佳時機是「出溪流」（台語）的時候，也就是高屏溪的中上游下大雨，滾滾泥水直衝到出海口，形成兩種不同水色的陰陽海。他說，河口的衝浪變小了之後，混濁的海水夾雜著很多碎屑，中蝦和「那個魚」會離開底層到上層，便於捕撈。

他說，去年山陀兒颱風後，山區沒有豪大雨，要捕撈中蝦和「那個魚」不容易，七月底雙颱和西南氣流，讓高屏溪中上游的雨量爆衝，經驗豐富的漁民看到陰陽海出現，即駕著叉手網漁船出海。

陳俊強表示，叉手網漁船一般最常捕撈的是赤尾青蝦及中蝦，以前也會捕魩仔魚，進入捕撈鰻魚苗季，會換成孔目比較小的魚網，在出海口的位置，夜間捕撈鰻魚苗。

