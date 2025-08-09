藍脈、榴槤、風箏節水樂園 高雄嗨2天

全台首創榴槤市集愛河畔舉行，圖為限定美食臭皮皮造型馬卡龍、榴槤優格乳酪蛋糕。 （觀光局提供）

2025/08/09 05:30

今明在鳳山、愛河畔、旗津海岸各推主題活動 讓民眾玩個夠

〔記者王榮祥／高雄報導〕雨後天晴，高雄的鳳山、愛河畔、旗津海岸，今天（九日）各有極具特色的主題活動開場，鳳山中華街商圈的藍脈流光市集、愛河畔全國首創的榴槤市集、旗津沙灘的風箏節暨氣墊水樂園，要讓民眾玩到嗨、玩個夠。

鳳山「藍脈流光市集」做藍染 嚐美食

經發局指出，鳳山中華街商圈八月九、十日兩天下午，在曹公圳畔匯集卅攤品牌舉辦「藍脈流光市集」，融入藍染染色、竹產業及龍脈傳說等文化意象，透過藝術裝置與沉浸式體驗，傳遞永續發展、文化傳承與地方共榮理念；市集規劃美食甜點、文創手作、飾品花藝、手感體驗等區，還邀請Joe咖啡、銀兩冰品、來修帕手作等卅攤鳳山在地品牌進駐。

40店家「榴槤限定」商品 飄香愛河畔

全台首創的榴槤市集八月九日、十日下午三點到晚上九點，在高雄愛河畔濃烈登場；高市觀光局表示，共有四十店家推出「榴槤限定」系列商品，例如榴槤冰火菠蘿油」、金枕頭榴槤義式冰淇淋、天麻榴辛麵、泰式榴槤咖哩雞、浪榴槤拿鐵等，保證讓人「榴槤」愛河。

旗津有造型風箏、水樂園增4組氣墊

二○二五旗津風箏節暨氣墊水樂園因受天候因素影響，原八月二日活動延到八月九日起、連續兩週的週六、日上陣，除一百卅隻各式海洋主題造型風箏漫遊天際，還有風箏施放、風車DIY及親子派對等各式體驗；大小朋友都喜愛的氣墊水樂園同步登場，今年還增加四組新氣墊、要讓民眾玩到嗨。

高市府表示，誠摯歡迎市民朋友、外縣市遊客來高雄遊玩，同時鼓勵大家多運用大眾運輸工具，省去停車、塞車的困擾。

被大雨耽誤的旗津風箏節，在旗津海岸登場。（高市府提供）

鳳山中華街商圈匯集30攤品牌市集在曹公圳步道結合策展主題舉辦「藍脈流光市集」。（經發局提供）

