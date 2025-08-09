為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    藍脈、榴槤、風箏節水樂園 高雄嗨2天

    全台首創榴槤市集愛河畔舉行，圖為限定美食臭皮皮造型馬卡龍、榴槤優格乳酪蛋糕。 （觀光局提供）

    全台首創榴槤市集愛河畔舉行，圖為限定美食臭皮皮造型馬卡龍、榴槤優格乳酪蛋糕。 （觀光局提供）

    2025/08/09 05:30

    今明在鳳山、愛河畔、旗津海岸各推主題活動 讓民眾玩個夠

    〔記者王榮祥／高雄報導〕雨後天晴，高雄的鳳山、愛河畔、旗津海岸，今天（九日）各有極具特色的主題活動開場，鳳山中華街商圈的藍脈流光市集、愛河畔全國首創的榴槤市集、旗津沙灘的風箏節暨氣墊水樂園，要讓民眾玩到嗨、玩個夠。

    鳳山「藍脈流光市集」做藍染 嚐美食

    經發局指出，鳳山中華街商圈八月九、十日兩天下午，在曹公圳畔匯集卅攤品牌舉辦「藍脈流光市集」，融入藍染染色、竹產業及龍脈傳說等文化意象，透過藝術裝置與沉浸式體驗，傳遞永續發展、文化傳承與地方共榮理念；市集規劃美食甜點、文創手作、飾品花藝、手感體驗等區，還邀請Joe咖啡、銀兩冰品、來修帕手作等卅攤鳳山在地品牌進駐。

    40店家「榴槤限定」商品 飄香愛河畔

    全台首創的榴槤市集八月九日、十日下午三點到晚上九點，在高雄愛河畔濃烈登場；高市觀光局表示，共有四十店家推出「榴槤限定」系列商品，例如榴槤冰火菠蘿油」、金枕頭榴槤義式冰淇淋、天麻榴辛麵、泰式榴槤咖哩雞、浪榴槤拿鐵等，保證讓人「榴槤」愛河。

    旗津有造型風箏、水樂園增4組氣墊

    二○二五旗津風箏節暨氣墊水樂園因受天候因素影響，原八月二日活動延到八月九日起、連續兩週的週六、日上陣，除一百卅隻各式海洋主題造型風箏漫遊天際，還有風箏施放、風車DIY及親子派對等各式體驗；大小朋友都喜愛的氣墊水樂園同步登場，今年還增加四組新氣墊、要讓民眾玩到嗨。

    高市府表示，誠摯歡迎市民朋友、外縣市遊客來高雄遊玩，同時鼓勵大家多運用大眾運輸工具，省去停車、塞車的困擾。

    被大雨耽誤的旗津風箏節，在旗津海岸登場。（高市府提供）

    被大雨耽誤的旗津風箏節，在旗津海岸登場。（高市府提供）

    鳳山中華街商圈匯集30攤品牌市集在曹公圳步道結合策展主題舉辦「藍脈流光市集」。（經發局提供）

    鳳山中華街商圈匯集30攤品牌市集在曹公圳步道結合策展主題舉辦「藍脈流光市集」。（經發局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播