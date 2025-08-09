浮標損壞 南灣採計鵝鑾鼻浪高挨批

2025/08/09 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）轄管沙灘日前因管制海域插紅旗的標準不一，引起在地水上遊憩業者抗議，立委徐富癸介入協調時發現南灣區域浮標損壞更新當中，墾管處卻以鵝鑾鼻海域的浮標所呈現浪高為準，導致有明顯落差的兩處海域卻適用同一標準，引發批評，徐富癸要求修復期間由三方進行是否插紅旗的決策，墾管處同意成立包含業者、海巡及墾管處的三方溝通機制，並儘速修復南灣浮標。

墾管處所轄多處沙灘，皆視當地浪況決定是否插紅旗，作為禁止相關水上活動依據，不過，日前卻發生南灣附近的後壁湖海域連續三天插上紅旗情形，禁止遊客戲水，但實際上該海域卻平靜無波，引來生意受影響的水上遊憩業者強烈不滿。

立委徐富癸表示，他發現南灣海域浮標損壞維修中，預計八月十六日完成，因此在七月中至今的這段期間是以遠在鵝鑾鼻的氣象署浮標數據參考，但兩地海象明顯有落差，因此出現誤判與失真。

墾管處表示，將成立包含業者、海巡及墾管處的三方溝通機制，每天上午八點前上傳現場浪況照片與觀測資料供該處遊憩科判斷，浮標修復後將回歸以南灣海域浮標數據作為輔助決策的依據，避免類似情形發生。

