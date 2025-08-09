紀念外婆 屏市里長捐髮10年助癌友

盧逸洋把頭髮綁成一束來留髮。（記者葉永騫攝）

2025/08/09 05:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕「把自己的頭皮當成一塊田，每二、三年頭髮變長了就採收一次，捐給癌症病人使用」，屏東市瑞光里長盧逸洋留髮捐做公益，一開始為了生病的外婆祈福，後來卻成了他紀念過世外婆的方式，十年來未曾中斷，這份愛心感動身旁友人跟隨他的腳步，開始留髮捐髮，嘉惠因癌症掉髮的病患。

盧逸洋愛心 感動里民跟進奉獻秀髮

四十一歲的盧逸洋說，十年前與他最親近的外婆身體不好，當時他在醫院工作，發現癌症病患因為化療嚴重落髮，於是有了留髮捐髮給癌症病友的想法，希望能為外婆祈福，於是將留了三十公分頭髮捐出，但外婆還是過世了，捐髮就成了他紀念外婆的一種方式，十年來已捐了四次，把頭皮當成一塊田，二、三年長成後就剪下來捐給中華民國癌病腫瘤患者扶助協會。

盧逸洋指出，男生留長髮，總是會引起異樣的眼光，但里民們知道他留髮是為了做公益後，反而還會詢問他如何捐髮，並且跟隨著留髮來幫助癌友。

屏東市民代表傅建雄因為受到盧逸洋的感動，將留了一年多的頭髮捐出，並強調，民眾若想捐髮，就不能染、燙髮，捐髮長度有十五、二十、三十公分等三種長度，依捐髮人的意願。

中華民國癌病腫瘤患者扶助協會指出，雖說外表並不重要，但對一個生病的人來說，外觀影響心情、病情，奉獻秀髮，就能幫助一個生病的人得到好心情。

