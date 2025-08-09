為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    728災後重建條例 陳瑩：絕對涵蓋台東

    2025/08/09 05:30

    黃建賓等藍營質疑遭獨漏 綠委反批看不懂條文誤以為被漏掉 會貽笑大方

    〔記者劉人瑋／台東報導〕雖然只是草案，藍營立委黃建賓發文指稱行政院針對七二八豪雨災後復原重建草案未提及台東二字、抗議漠視台東人。昨早行政院記者會澄清，昨中午縣長饒慶鈴也在臉書發圖文加入批評、稍晚議長吳秀華跟進呼籲中央要記得台東，但兩綠委莊瑞雄、陳瑩也同時發文反駁，「行政院舉了一堆縣市『等』，只是口頭未提」要黃建賓看清條文。昨藍綠在台東地方各對「關鍵字」表達自身態度。

    政院記者會即宣布 台東為災區補助範圍

    行政院七日公布「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案，黃建賓因當時未見台東明確被列入，昨早行政院發言人昨在記者會中宣布，台東縣為災區補助範圍之一，但行政院的新聞稿及條文草案說明中，舉例了中南部各縣市，卻獨漏台東縣，對於台東鄉親極為不公平，因此昨天第一時間向行政院表達抗議、將台東納入災後重建條例中，不該漠視台東人。

    同是藍營的縣長饒慶鈴剛才也在臉書發文聲援，稱「為什麼行政院要破壞八八節的好心情？丹娜絲颱風特別條例沒有台東？不懂？」配上新聞截圖「台東南迴七月雨量一千八百五十一．五mm，破氣象局八十六年紀錄」。立委陳瑩則在其下留言，「親愛的縣長姐姐，條文我仔細閱讀了不下數十遍，也向行政院再三確認，保證一定有台東，並沒有被漏掉。」

    莊瑞雄：看清條文 後面還有個「等」字

    陳瑩強調，條例絕對涵蓋台東，行政院版本說明欄只是列舉幾個縣市，少數立委看不懂條文誤以為被漏掉。莊瑞雄則表示，在野黨朋友可能心急了，忘記了法條的說明欄只是例示，甚至列舉出來的幾個縣市後面還有個「等」字，意即有關災區認定，台東都在重建適用範圍內，「我保證沒有獨漏問題，台東一定適用，看條文要用心，否則會貽笑大方。」

