新竹米粉摃丸節「被消失」 業者痛心

竹市舉辦廿多年米粉摃丸節走入歷史，業者感嘆新竹三寶︰米粉、摃丸、玻璃產業文化活動全走樣。（記者洪美秀攝）

2025/08/09 05:30

在地重要產業活動 被高虹安市府「轉型」 20多年傳統走入歷史

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市延續廿多年的米粉摃丸節走入歷史！曾享有新竹三寶米粉摃丸玻璃產業盛譽的米粉摃丸節，在高虹安市府上任後轉型結合地方特產舉辦特產節，今年直接消失轉參加新竹啤酒節及國際風箏節活動擺攤位。米粉業者痛斥市府不再重視地方產業，既失去米粉節意義，就無參與必要，去年就全面退出市府活動。摃丸業者則稱因缺工及人力不足等問題，只好接受到活動擺攤的邀請。

市府改邀啤酒節、風箏節擺攤

市府不辦米粉摃丸節，不少市民都覺得可惜，以前可到南勢米粉寮體驗「批」米粉及曬米粉過程，還可以吃到在地媽媽熱炒的米粉及摃丸湯，兼買米粉及摃丸等伴手禮，現在市府雖有市集活動，卻像大雜燴般沒有特色，一堆手作攤位，卻少了吃傳統美食的樂趣。

業者或退出活動 或無奈接受

新竹市米粉商業同業公會業者指出，米粉是新竹的傳統產業，在前市長林政則時代成立同業公會後，每年都固定舉辦米粉節，廿多年來在南勢米粉寮舉辦的米粉節都吸引很多人參與，更是竹市的活動品牌，後來也發展到海外參展，也辦理十幾年的米粉妹及竹塹公主選拔。

三年前市府突然說要結合其他產業合辦竹塹特產節，因為失去文化及產業傳承意義，米粉業者參與熱度大減，去年就退出特產節，不再參與市府活動。

摃丸業者則轉型成立新竹摃丸暨地方創生促進會，並改以參與市府大型活動設攤為主，持續推廣摃丸美食。

新竹市工策會說明，因市府補助的經費科目是推動地方產業行銷費用，要用在推廣所有地方產業，市府每年規畫方式不同，去年辦特產節，今年則規劃結合大型活動合辦產業行銷，目的是藉此吸引外縣市民購買，達到行銷地方產業效果，每年行銷活動都會邀請在地產業及業者參與。

