桃市府資安通報日均12.6筆 審計處促提對策

2025/08/09 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市政府去年編列近千萬元進行資訊安全維護，安全監控中心發布資安警訊通報達四六一一筆，具攻擊意圖應儘速處理的高度警訊者占七十五筆，日均通報十二．六筆，審計部桃市審計處除了要求市府加強資安控管，也要研究分析發生樣態與成因，據以提出改善對策，強化資安防護能力。

審計處所提桃園市去年度總決算審核報告指出，桃市去年資安警訊通報四六一一筆，多達四三○一筆為具影響資訊安全潛在風險、建議追蹤後續情形中度警訊者，以類別來說，入侵嘗試二二三七筆最高。

市府智慧城鄉發展委員會基礎建設與資安組長孫彬修表示，市府局處單位若發生資安通報事件，智發會要求於事件結束後，結案報告必須提交「根本原因分析」及「矯正措施」，由智發會追蹤管制，因此今年市府資安事件總數較去年同期減少卅％，其中，嚴重等級事件降幅八十三％，顯示各單位在資安防禦量能上已有提升。

孫說，智發會已建立全面的情資分析體系，定期整合來自各機關通報資訊，進行趨勢分析並制定應對策略；該會也導入網路威脅偵測與回應（NDR）、DDoS攻擊防禦等先進技術，強化防禦縱深，並透過弱點掃描及滲透測試等作業，持續加固市府系統的安全性與韌性。

