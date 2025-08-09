桃園去年交通事故死亡人數 全國第3

桃園市去年交通事故每十萬人的死亡數居六都第二高。（資料照，讀者提供）

2025/08/09 05:30

2022至2024年 件數與死傷人數逐年減少 事故嚴重程度卻較高

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市二○二二年道路交通事故四萬九一一○件，逐年下降到去年的四萬五二二○件，但依審計部桃市審計處公布去年桃市總決算審核報告，交通事故每十萬人的死亡數，去年為十二．三三人，僅次台南市，居六都第二高，也較前年與大前年多，審計處檢討促請桃市警方針對交通事故高死亡率區域，研擬安全對策。

每10萬人的死亡數為12.33人 6都第2

市警局回應，全國交通事故死亡人數統計排行，高雄市去年三一一人最高，次為台中市二八八人、桃園市二八七人，已積極調查、檢討事故發生原因，定期召開事故防制會議，滾動調整交通安全對策，配合路權、工程相關單位，從交通工程設計等面向，營造安全友善的交通環境，期能降低交通事故發生與傷亡嚴重程度。

審核報告還指出，桃市交通事故死傷人數，二○二二年到去年分別為六萬三九六二人、六萬三一四八人、五萬九二八九人，雖呈逐年下降趨勢，但去年死亡二八七人，較前年二四八人、大前年二五九人，都來得多，數據顯示道交事故件數與死傷人數減少，但交通事故嚴重程度較高。

強化行人路權 警方加強重點執法

市警局表示，以平鎮區今年四月前因交通事故死亡四人為例，交通局針對事故路段進行急彎前增設LED警示牌、路口限速降至四十公里、雙側增繪減速標線等改善措施，警方則加強取締超速、闖紅燈並導入科技執法，期能降低肇事率。

全市道路交通事故的行人死亡人數去年四十七人，占去年各類道交事故死亡人數十六．三八％，與二○二三、二○二二年的十五．○六％、十九．七六％相近，顯示行人安全仍須高度關注。

市警局交通警察大隊長李維振說，除增加取締頻率以強化行人遵守交通規則，也將分析事故的熱時熱點、年齡層、車種與主要肇因後，以「強化行人路權」為主軸加強重點執法；六月底前取締車不讓人一萬二○六件、行人違規三二九二件，較去年同期增加一成。

