花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流 波及3鄉鎮

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖，右邊是國有林地崩塌，土石堆在下游河道造成水流無法順利排出，形成湖泊。（林保署花蓮分署提供）

2025/08/09 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮溪上游支流馬太鞍溪兩岸國有林地，上月廿一日颱風外圍環流大雨造成大崩塌，阻塞河道形成堰塞湖，林業及自然保育署啟動緊急調查，雖無立即潰壩危險，但楊柳颱風近日可能影響台灣，若堰塞湖注滿水相當於一座南化水庫的蓄水量，林保署花蓮分署緊急規劃裝設水位、雨量等監視儀器，如雨量超標將疏散下游三鄉鎮的居民。

發生崩塌的國有林地是花蓮林田山事業區的第一一八、一二二林班，在上月廿一日薇帕颱風外圍環流豪雨後發生崩塌，阻塞馬太鞍溪形成堰塞湖。

林保署調查發現，湖面水體面積四十七公頃，蓄水量二二八八萬立方公尺，現況是湖面與可能溢流口有七十九公尺高差，估計每日增加九十二萬立方公尺，滿水位時的蓄水量高達八千六百萬立方公尺，相當於一座南化水庫蓄水量。

林保署原本預估十月份會發生壩頂溢流，但楊柳颱風已生成，風險提早降臨。

由於堰塞湖直線距離十一．五公里就有聚落，影響範圍包括台九線馬太鞍溪橋、公私有河防設施及河道，以及萬榮鄉、光復鄉、鳳林鎮等三鄉鎮七村里。縣府說，如預報雨量超標會緊急撤離保全戶，估有一百七十戶。

