為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖恐溢流 波及3鄉鎮

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖，右邊是國有林地崩塌，土石堆在下游河道造成水流無法順利排出，形成湖泊。（林保署花蓮分署提供）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖，右邊是國有林地崩塌，土石堆在下游河道造成水流無法順利排出，形成湖泊。（林保署花蓮分署提供）

    2025/08/09 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮溪上游支流馬太鞍溪兩岸國有林地，上月廿一日颱風外圍環流大雨造成大崩塌，阻塞河道形成堰塞湖，林業及自然保育署啟動緊急調查，雖無立即潰壩危險，但楊柳颱風近日可能影響台灣，若堰塞湖注滿水相當於一座南化水庫的蓄水量，林保署花蓮分署緊急規劃裝設水位、雨量等監視儀器，如雨量超標將疏散下游三鄉鎮的居民。

    發生崩塌的國有林地是花蓮林田山事業區的第一一八、一二二林班，在上月廿一日薇帕颱風外圍環流豪雨後發生崩塌，阻塞馬太鞍溪形成堰塞湖。

    林保署調查發現，湖面水體面積四十七公頃，蓄水量二二八八萬立方公尺，現況是湖面與可能溢流口有七十九公尺高差，估計每日增加九十二萬立方公尺，滿水位時的蓄水量高達八千六百萬立方公尺，相當於一座南化水庫蓄水量。

    林保署原本預估十月份會發生壩頂溢流，但楊柳颱風已生成，風險提早降臨。

    由於堰塞湖直線距離十一．五公里就有聚落，影響範圍包括台九線馬太鞍溪橋、公私有河防設施及河道，以及萬榮鄉、光復鄉、鳳林鎮等三鄉鎮七村里。縣府說，如預報雨量超標會緊急撤離保全戶，估有一百七十戶。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播