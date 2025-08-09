為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    封閉5年 宜蘭大湖風景區將免費開放

    員山大湖風景區依山傍水，景色優美，預定年底或明年初重新開放。（記者游明金攝）

    員山大湖風景區依山傍水，景色優美，預定年底或明年初重新開放。（記者游明金攝）

    2025/08/09 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣政府二○二○年封閉大湖風景區，辦理周邊景觀工程改善，迄今已投入近億元經費，完成四期工程包括入口廣場環境營造、環湖步道設施改善等，封閉五年，工程將在十月完工，待完成驗收程序，預計年底或明年初開放，不收門票「還湖於民」。

    投入9300萬改善 10月完工

    宜蘭縣龍潭湖、梅花湖風景區都相當出名，每年吸引很多遊客；員山鄉大湖風景區原也是知名景點，湖域屬於農田水利會（已改制為水利署）所有，面積約十公頃，一九九七年由民間公司承租經營，門票二百元；水利會以「還湖於民」為由，二○一三年不續租合約，業者拒絕交還，雙方纏訟多年，二○一七年最高法院判決水利會勝訴定讞。

    預計今年底或明年初啟用

    宜蘭縣政府表示，大湖風景區長久以來因為特定區範圍大部分均為私有土地以及湖域訴訟等問題，公部門無法進行整體的觀光建設，二○二○年獲交通部核定補助「大湖風景特定區周邊景觀改善第一期工程」二五○○萬元經費，才開始啟動整體的規劃建設。

    大湖風景區周邊景觀改善工程已進行四期，五年來，投入經費九三○○萬元，先後完成廣場環境營造，水域休憩與碼頭設施，倒影平台、環湖步道、生態護岸、水門棧道、新月橋整修等，希望改善大湖風景區遊憩體驗，營造宜蘭縣觀光遊憩新亮點。

    縣府表示，大湖風景區四期工程預定十月完工，待完成驗收後預定今年底或明年初開放，未來將朝縣級風景區方向管理，細節將與員山鄉公所及農田水利署再行協商。

    至於停車場，縣府正與周邊地主協商，希望能夠取得土地同意使用。

