為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台16線集集走山段 恢復雙向通行

    南投省道台16線集集段，日前走山阻斷搶通單線，經連日清運土石，已恢復雙向4線道通行。（記者劉濱銓攝）

    南投省道台16線集集段，日前走山阻斷搶通單線，經連日清運土石，已恢復雙向4線道通行。（記者劉濱銓攝）

    2025/08/08 05:30

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣省道台十六線集集路段，日前走山阻斷搶通單線，經公路局持續清運土石，已恢復雙向四線道通行（見圖，記者劉濱銓攝），另在集集鎮往水里鄉的替代道路投五十四線，也因路基滑動一度封閉，經南投縣政府委請廠商打入鋼軌樁後，已穩固滑坡，惟兩地道路皆因邊坡崩坍才阻斷，後續將進行守望與監控，以維護交通安全。

    南投縣政府表示，投五十四線是台十六線的替代道路，先前台十六線集集段因連日大雨，導致走山封閉雙向四線道，當時就是靠投五十四線維持交通，不料台十六線搶通單線後，竟換成投五十四線路基滑動，路面出現多處龜裂而封閉。

    經連日派工灌漿補強路面裂縫，並在路側邊坡打入鋼軌樁，已恢復道路通行，惟目前僅是初步搶險完成，後續仍會監控滑坡情況，並評估是否有走山風險，再進行邊坡補強。

    公路局南投工務段也說，台十六線集集段先前僅是搶通單線，之後經連日清運土石，才在六日傍晚全面恢復通車，此次走山係因邊坡崩坍造成，後續邊坡權屬單位台鐵將會進行搶修與整治。工務段也指出，考量最近午後都會下大雨，也會加強道路邊坡守望，如再有連日大雨，或邊坡出現沖刷情況，就會封閉靠山側的車道，並以調撥車道方式維持雙向通行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播