台16線集集走山段 恢復雙向通行

2025/08/08 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣省道台十六線集集路段，日前走山阻斷搶通單線，經公路局持續清運土石，已恢復雙向四線道通行（見圖，記者劉濱銓攝），另在集集鎮往水里鄉的替代道路投五十四線，也因路基滑動一度封閉，經南投縣政府委請廠商打入鋼軌樁後，已穩固滑坡，惟兩地道路皆因邊坡崩坍才阻斷，後續將進行守望與監控，以維護交通安全。

南投縣政府表示，投五十四線是台十六線的替代道路，先前台十六線集集段因連日大雨，導致走山封閉雙向四線道，當時就是靠投五十四線維持交通，不料台十六線搶通單線後，竟換成投五十四線路基滑動，路面出現多處龜裂而封閉。

經連日派工灌漿補強路面裂縫，並在路側邊坡打入鋼軌樁，已恢復道路通行，惟目前僅是初步搶險完成，後續仍會監控滑坡情況，並評估是否有走山風險，再進行邊坡補強。

公路局南投工務段也說，台十六線集集段先前僅是搶通單線，之後經連日清運土石，才在六日傍晚全面恢復通車，此次走山係因邊坡崩坍造成，後續邊坡權屬單位台鐵將會進行搶修與整治。工務段也指出，考量最近午後都會下大雨，也會加強道路邊坡守望，如再有連日大雨，或邊坡出現沖刷情況，就會封閉靠山側的車道，並以調撥車道方式維持雙向通行。

