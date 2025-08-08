轉介公托難尋 中市海線家長負擔重

2025/08/08 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市海線一家托嬰中心因負責人被告偽造文書罪判刑，失去準公托資格，台中市政府社會局收回補助五五八萬元；民進黨市議員王立任與立委蔡其昌辦公室昨天與多名家長召開記者會（見圖，記者廖耀東攝），指家長若改托育到私立托嬰中心，費用將從原本每人每月三千至五千元，提高為二萬至二萬五千元，加重家長負擔，社會局卻未協助轉介，家長怒吼「公托倍倍增都是假」；王立任要求社會局正視海線準公托不足問題。

社會局表示，該托嬰中心以離職托育員名義收托新生（把離職托育員當人頭），被告登載不實準文書罪，且判決有罪確定，社會局上月與該中心終止準公共服務契約，並追繳獎補助費用五五八萬元；另外，社會局已另循途徑聯繫家長，啟動轉介服務，原本該中心收托六十名幼童，其中四十名幼童順利銜接幼兒園，或有其他照顧安排，還有二十六名幼童持續送托。

莊姓家長表示，家中一對雙胞胎都送至該托嬰中心，每一個只收三千至五千元，若是轉為私托，兩個收費將由八千變四萬六千元，負擔相當重，多位家長反映，海線的準公托非常少，而且都已額滿，社會局竟說可以找保母，家長有被強迫選擇保母制之感。

