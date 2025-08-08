大安媽祖文化園區雕像 開工1年沒個影

大安媽祖文化園區媽祖雕像捐贈單位今年三月架設圍籬申報開工。（記者張軒哲攝）

2025/08/08 05:30

去年民間團體捐贈 盧秀燕主持儀式 至今基座仍空蕩蕩

〔記者張軒哲／台中報導〕大安港媽祖文化園區媽祖雕像歷經三任市長，盼了十二年，由台中市興富發文化藝術基金會捐贈一座重達一一七○公噸的花崗石媽祖雕像，主體高卅公尺，去年由台中市長盧秀燕主持媽祖雕像開工祈福儀式，但一年後，民眾發現基座依舊空蕩蕩，台中市府七日指出，正進行鋼構製造作業中，媽祖雕像以明年七月底完工為目標。

歷經3任市長 地方盼了12年

大安港媽祖文化園區在前市長胡志強任內規劃，編列預算包括媽祖雕像及基座，第一階段基座場館完工後，空有基座多年，會館及視廳會議室都處於閒置狀態，館內機電冷氣設備陸續損壞維修，無法委外經營，飽受批評，館內空間平常提供地方社團使用或舉辦展覽，例如今年七月舉辦台中海洋觀光季，結合地景藝術及周邊活動，七月五、六日於大安媽祖文化園區辦理台日漂流木藝術創作交流展，但多數時間閒置，非常可惜，遊客期待雕像早日完工，帶動地方觀光發展。

市府︰目標明年7月底完工

大安港媽祖去年八月開工時宣稱，預計最快兩年後，迎來媽祖雕像鎮守，但一年後基座依舊空無一物，台中市府觀旅局昨日表示，大安媽祖文化園區媽祖雕像相關材料構建在工廠內製作，捐贈單位今年三月架設圍籬申報開工，刻正進行鋼構製造作業中，以明年七月底完工為目標。

議員︰若無其他規劃 難逃閒置命運

市議員施志昌表示，台中市政府近來多次針對大安媽祖園區營運招標，不管是規劃成餐廳，或是新建旅館的OT加BOT，已多次流標，台中海線觀光因受氣候影響淡旺季明顯，九大海線旗艦計劃也無實質進展，若市府無其他規劃，即使雕像建成，整體園區也難逃閒置命運。

