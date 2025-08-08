為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中捷綠線3年虧損逾31億 近資本額9成

    中捷營運4年 ，審計部指近三年來虧損已達資本額的89.40％。（記者蘇金鳳攝）

    2025/08/08 05:30

    市區運輸量能仍陷瓶頸 議員批藍線興建牛步 無串聯的路網 運量註定無法拉高

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕中捷綠線已營運四年多，審計部台中市審計處指出，二○二二至二○二四年運量均不如預期，截至去年，累計虧損三十一億二九一一萬餘元，為資本額三十五億元的八九．四○％，要求改善；中捷公司表示，已積極推出創新行銷方案以提升運量，減少虧損，並管控各項成本支出，使虧損逐年降低。

    運量不如預期 審計處要求改善

    對此，民進黨議員陳淑華批，中捷除了票箱收入之外，顯然有廣告出租、周邊商品等業外收入，但均無法達到有效收益，而在吸引搭乘方面，搭捷運綠線轉乘高鐵乘客為最大宗，凸顯在市區運輸能量陷於瓶頸，仍然無法吸引市民改換交通運具；同黨議員林德宇也指出，中捷綠線是「先天不足、後天失調」，捷運藍線興建進度牛步且膨風，經費一再暴增，何時能完工仍充滿變數，沒有藍綠交會串聯的路網，綠線的運量註定無法拉高，一再虧損是必然。

    中捷︰已推出創新行銷 管控各項成本

    台中審計處表示，中捷公司於二○二一年四月二十五日開始正式營運，而運量自首年二○二一年度的四一八萬餘人次，增長至二○二四年度的一五八○萬餘人次，雖逐年成長，但是未達預算數。

    審計處指出，二○二二年運量的預算數為一九八九萬人次，實際為九三二萬餘人次，二○二三年為一八五四萬人次，實際為一三三三萬人次，二○二四年為一八六一萬人次，實際為一五八○萬人次，皆未達預算數。

    另外，與廠商簽訂車站刊登廣告租賃案，去年十月份上刊率介於三．四％至一二一．九％，平均三一．六七％，其中逾五○％者僅市政府站、文心崇德站及高鐵台中站，且有部分閒置空間尚待出租，應該改善。

    中捷公司表示，積極尋覓車站可刊登廣告版位，並將相關資訊推播於公司官網及自媒體，另將優化閒置空間硬體設施，提升廠商租用意願，也將針對小型空間積極訪商並引進無人商店、智販機及分時段攤商等商業活動，以增裕收入。

