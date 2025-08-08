為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    社會暖流助重建 東石獨老感恩

    2025/08/08 05:30

    〔記者丁偉杰、林宜樟／嘉義報導〕災後重建注入暖流。中南部豪雨成災，嘉義沿海不少獨居長輩受災戶面臨殘屋破瓦，手足無措，連日來，人安基金會嘉義平安站服務專車挺進東石等地展開關懷服務，一位受助蔡姓阿伯見到平安站街友與志工來送暖，協助整理家園，終於展露笑顏，緊緊握住平安站站長黃宸宏的手，表示感謝。

    中低收入戶蔡阿伯說，他獨居在平房老厝，丹娜絲颱風狂風掀飛屋瓦，土角厝牆壁剝落，風災尚未復原，連日來豪雨，住處漏水滴滴答答成無眠的夜，「風雨無情，卻無處可躲」。

    黃宸宏一行人為蔡阿伯住處環境清理，希望幫助他從風災雨災後重新站起來，蔡阿伯心存感激，卻不知如何表達，緊緊握住黃宸宏的手，表示感謝；平安站也提供受災戶便當、泡麵、乾糧、飲用水等民生物資，並在廟口烹煮熱食，提供災民一頓溫飽，災民吃到熱騰騰的飯菜，備感窩心。

    屋燒毀、父癌逝 善款幫度難關

    另一位擔任社工的「小威」，六腳鄉老家遭颱風吹掀屋頂，又因漏水導致電器走火，老家被燒毀，西南氣流肆虐期間，老家淹水，後又遭逢父親癌末過世，朴子市文化里長楊石旭獲悉後，代轉多位善心人士善款，希望幫他度過難關，嘉市嘉邑行善團、慈濟基金會也提供急難救助，社會溫情讓「小威」既感動又感謝。

