    首頁　>　生活

    湍急水流沖刷 濁水溪高灘地流失2.2公頃

    不堪湍急溪流沖刷，濁水溪左岸西螺大橋下方一大片高灘地塌陷流失。（記者黃淑莉攝）

    不堪湍急溪流沖刷，濁水溪左岸西螺大橋下方一大片高灘地塌陷流失。（記者黃淑莉攝）

    2025/08/08 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕連續豪大雨濁水溪水暴漲，湍急水流沖刷，導致濁水溪高灘地坍塌、流失，水利署第四河川分署推測，西螺大橋下游左岸約有二．二公頃灘地消失，承租農民的菜園、設施也被沖走。四河分署指出，將利用枯水期執行灘地保護工程，今年底可完工。

    承租高灘地種菜的農民說，高灘地原本在前方，去年遭凱米颱風沖刷退縮，這次西南氣流帶來連日豪大雨，又退縮一大塊，原本已可以採收及剛播種的蔬菜被溪水沖走，就連黑色網子等設施也被沖毀，損失慘重。

    另有農民表示，濁水溪河床水路好像有改變，湍急水流一直往左岸沖刷，擔心再有颱風或豪大雨，灘地消失情況會擴大。

    四河分署副分署長張朝恭指出，七月卅一日濁水溪流域在自強大橋、西濱大橋段水位都達三級警戒，推估流量達五○○○CMS以上，雖堤防安全沒有問題，但造成左岸部分高灘地退縮。

    張朝恭表示，主要影響範圍在西螺大橋下游四百公尺的一處高灘地，塌陷流失長度約八五○公尺，面積初估約有二．二公頃。

    至於水路改變問題，張朝恭說，將利用沙塘帶就地取材的柔性工法保護，同時也會做河道整理，將整個水路流向導正。

